FC Twente lijkt steunpilaar plotseling kwijt te raken; recordbedrag lonkt

Manfred Ugalde gaat FC Twente mogelijk alweer verlaten, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano dinsdagmiddag. Twente heeft een bod ontvangen van Spartak Moskou en de onderhandelingen zijn al vergevorderd. Ugalde is zelf al persoonlijk rond met de Russische club.

Volgens Romano bevindt de transfer zich al in de afrondende fase. Ugalde wordt in Moskou ploeggenoot van Quincy Promes, die al sinds februari 2021 onder contract staat in de hoofdstad en ook al tussen 2014 en 2018 uitkwam voor de Russische topclub.

De Telegraaf weet te melden dat Twente een bedrag van tien miljoen euro exclusief bonussen kan ontvangen. Met die bonussen erbij zou het totaalbedrag hoger dan het huidige record van Dusan Tadic, die in 2014 voor 14 miljoen euro vertrok naar Southampton, kunnen uitvallen.

Volgens het gerenommeerde Transfermarkt is Ugalde vijf miljoen euro waard. Hij heeft een contract tot medio 2027.

Ugalde werd afgelopen zomer na een huurperiode van een jaar definitief overgenomen van Manchester City. De club uit Enschede betaalde vier miljoen euro voor zijn diensten.

Ugalde kwam dit seizoen al achttien keer in actie voor de Tukkers. Hij wist zeven keer het net te vinden en was zesmaal aangever bij een treffer van de ploeg van Joseph Oosting.

Het nieuws over de onderhandelingen tussen Twente en Spartak wordt volgens Tubantia-journalist Leon ten Voorde bevestigd door de club. Als Ugalde vertrekt, heeft de club nog altijd Ricky van Wolfswinkel achter de hand om zijn vertrek op te vangen.

Ugalde is ook al international van Costa Rica. Hij maakte in 2020 het debuut voor zijn land en droeg sindsdien vier keer het shirt van Costa Rica. Hij maakte één doelpunt voor het land in Midden-Amerika.

