FC Twente komt in zoektocht naar aanvallende versterking uit bij Ajax

FC Twente wil zich versterken met Jaydon Banel van Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Tukkers willen de twintigjarige buitenspeler voor de rest van het seizoen huren. Daarmee kan Banel in de voetsporen treden van Noa Lang.

Ajax verhuurde Lang in de tweede seizoenshelft van 2019/20 aan Twente. De spraakmakende buitenspeler speelde zeven wedstrijden in dienst van de club uit Enschede, maar keerde vanwege het uitbreken van de coronapandemie vroegtijdig terug naar Amsterdam.

Twente heeft inmiddels geïnformeerd naar de diensten van Banel. In de Grolsch Veste moet hij gaan concurreren met Sayfallah Ltaief, Mitchell van Bergen en Daan Rots, die allen nog niet wisten te scoren dit Eredivisie-seizoen.

“Het zal moeten blijken of Ajax mee wil werken aan de verhuur van een speler aan een ploeg die mogelijk een concurrent kan worden in de strijd om de Europese plaatsen”, schrijft de ochtendkrant.

Bovendien beschikt Banel in de Johan Cruijff ArenA over een aflopend contract, dat eerst verlengd zal moeten worden. Volgens journalist Mike Verweij zijn Ajax en Banel nog in gesprek over een nieuwe verbintenis.

Francesco Farioli liet geboren Amsterdammer Banel dit seizoen debuteren in de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op negen officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever.

Begin deze week meldde Twente Insite dat technisch directeur Arnold Bruggink ook Gerard Alders wil oppikken bij Ajax. De huidige nummer zes van de Eredivisie zou de negentienjarige rechtsback willen huren met een optie tot koop.