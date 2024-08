FC Twente heeft nog uitzicht op volgende ronde na late aansluitingstreffer Vlap

FC Twente is in het eerste duel met Red Bull Salzburg tegen een nederlaag aangelopen. In de Red Bull Arena in Salzburg kregen de Tukkers een aantal opgelegde kansen, maar zag het de doelpunten aan de andere kant vallen via Maurits Kjaergaard. In de slotfase zorgde Michel Vlap voor de uitermate belangrijke aansluitingstreffer: 2-1. Volgende week volgt de return in De Grolsch Veste.

Bij Twente had trainer Joseph Oosting nog geen basisplaats voor nieuweling Sam Lammers. Aanvoerder Ricky van Wolfswinkel begon in de punt van de aanval. Achterin werd het gemis van Robin Pröpper, die naar Rangers vertrok, opgevangen door Alec Van Hoorenbeeck. Aan de kant van Salzburg had trainer Pepijn Lijnders plaats onder de lat voor Janis Blaswich (ex-Heracles Almelo).

De openingsfase van de wedstrijd was zeer vermakelijk en beide ploegen speelden een aantal grote kansen bij elkaar. De grootste waren voor Twente, maar Daan Rots schoot uit een voorzet van Mitchell van Bergen van dichtbij tegen Blaswich aan. Even later was Van Bergen zelf dicht bij de openingstreffer, maar ook hij zag zijn inzet gekeerd worden door de Duitse doelman.

Aan de andere kant kwam Twente een aantal keer met de schrik vrij. Zo vergat Oscar Gloukh een voorzet binnen te lopen en even later was het wederom de Israëliër die van dichtbij zijn inzet knap gekeerd zag worden door Lars Unnerstall.

In het vervolg van de eerste helft zakte Twente steeds verder in en de kansen voor Salzburg bleven zich opstapelen. Met name de defensie van de Tukkers oogde bij vlagen zeer onstabiel en een tegentreffer bleek dan ook onvermijdelijk. Vlak voor rust was het Kjaergaard die vanuit een afvallende bal lekker afdrukte en Unnerstall kansloos liet: 1-0.

Ook na rust hadden de Oostenrijkers het beste van het spel, al resulteerde dat niet meer in hele grote kansen. Na ruim een uur spelen kreeg invaller Lammers wél een enorme mogelijkheid. De spits kwam echter net te kort om de voorzet van Carel Eiting binnen te koppen, waardoor zijn inzet rakelings over het doel vloog.

In de slotfase kon Twente aanvallend voor weinig gevaar zorgen en zag het de schade zelfs nog verder oplopen. Anass Salah-Eddine ging kinderlijk eenvoudig in de fout door de bal verkeerd door het midden te spelen, waarna Kjaergaard opnieuw toe kon slaan: 2-0.

In minuut negentig kreeg Twente via een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied de uitgelezen mogelijkheid om de schade te beperken. Vlap ging achter de bal staan en schoot de bal door de muur heen: 2-1. Hierdoor is alles nog mogelijk in de return van volgende week.