FC Twente haalt rechtsback weg bij concurrent uit eigen competitie

FC Twente heeft zijn nieuwe rechtsback binnen, zo melden De Telegraaf en Voetbal International. De Tukkers zijn akkoord met NEC over de overname van Bart van Rooij, die voor een bedrag van rond de één miljoen euro overkomt.

Twente begon aan het seizoen met grote problemen op de rechtsbackpositie. Door de blessure van Youri Vergeer moest de linksbenige Anass Salah-Eddine vorige week in de Champions League-voorronde tegen Red Bull Salzburg als rechtsback spelen.

Al wekenlang was sprake van interesse vanuit Twente in Van Rooij. Nu is er dus een akkoord daarover bereikt met NEC. Twente betaalt een bescheiden bedrag voor de 23-jarige back, die nog één jaar vastligt. Alleen de medische keuring op vrijdag kan de overgang nog in de weg staan.

Van Rooij doorliep de hele jeugdopleiding van NEC. Hij speelde liefst 170 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 7 goals en 15 assists liet aantekenen.

Twente zit momenteel niet ruim in de vleugelverdedigers. Het contract van Joshua Brenet werd eind vorig seizoen ontbonden, terwijl Alfons Sampsted onlangs naar Birmingham City verkaste.

Voor Twente geldt Van Rooij als de vierde zomerversterking. Eerder haalde technisch directeur Arnold Bruggink al spits Sam Lammers, linksback Bas Kuipers en linksbuiten Sayfallah Ltaief.