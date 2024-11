FC Twente geeft 0-2 voorsprong uit handen en blijft wachten op eerste Europa League-zege

FC Twente heeft een 0-2 voorsprong op bezoek bij OGC Nice uit handen gegeven. Na treffers van Daan Rots en Sam Lammers waren de Tukkers hard op weg naar een broodnodige overwinning, die er niet kwam door late tegentreffers van Jérémie Boga en Mohamed-Ali Cho: 2-2. Twente blijft hierdoor steken op de 26ste plaats.

Przemyslaw Tyton was onder de lat de vervanger van de geschorste Lars Unnerstall. De verdediging bestond uit Bart van Rooij, Gustaf Lagerbielke, Alec Van Hoorenbeeck en Anass Salah-Eddine. Gijs Besselink, Mathias Kjølø en aanvoerder Youri Regeer stonden op het middenveld, achter aanvallers Rots, Lammers en Sayfallah Ltaief. Bij Nice ontbrak de geschorste ex-PSV'er Pablo Rosario.

Al vroeg in het duel kreeg Twente uit het niets een grote kans, toen een diepe bal bijzonder slecht werd ingeschat door Nice-verdediger Moise Bombito. De Canadees rekende op Marcin Bulka, die er later bij was dan de instormende Regeer. De middenvelder loste een schot, waar de Poolse doelman nog net een antwoord op had.

Twente was in de openingsfase veel beter en scherper dan Nice en de openingstreffer was dan ook dik verdiend. Van Rooij gaf voor op Regeer, die perfect teruglegde op Rots. De rechtsbuiten schoot door de benen van Issiaga Camara raak in de verre hoek: 0-1.

Twente bleef nadien regelmatig rond de zestien van Nice verschijnen, al ontbrak het aan de laatste pass om de voorsprong te verdubbelen. Rots speelde een prima wedstrijd en maakte met een knal van afstand bijna 0-2, ware het niet dat Bulka ternauwernood redding bracht. Aan de andere kant kreeg Youssoufa Moukoko zijn eerste kans. Van dichtbij kopte hij over.

Twente had verder weinig te duchten van de Fransen, die niet konden voorkomen dat de Tukkers meermaals in kansrijke positie kwamen. Het schortte echter steeds aan het laatste beetje fortuin in de opbouw richting Bulka. Vlak voor rust verrichte Tyton een bijzonder knappe redding met zijn been, waarmee hij de levensgrote kans van Diop onschadelijk maakte.

Ook na rust was Twente de dominante partij aan de Franse zuidkust, waar Oosting aan het begin van de tweede helft besloot Mitchell van Bergen in te brengen voor Ltaief. Vrijwel direct daarna kreeg Lammers een enorme mogelijkheid, maar van dichtbij en in twee instanties slaagde hij er niet in Bulka te passeren. Vlap, die even later inviel voor Kjølø, had vervolgens de pech dat zijn inzet van afstand uiteenspatte op de paal.

Lang hoefde Twente niet te treuren om de gemiste kansen. Lammers werd bereikt in de zestien, ontdeed zich met een kapbeweging van Youssouf Ndayishimiye en schoot mede door matig ingrijpen van Bulka raak: 0-2. Toch kwam Nice snel terug in de wedstrijd. Invaller Boga krulde het leer schitterend in de verre kruising: 1-2.

Nice maakte zich op voor een slotoffensief, maar Twente werd geholpen door een directe rode kaart voor Diop. De Marokkaan werd van het veld gestuurd na een harde charge op de voet van uitblinker Regeer. In de slotfase ging het alsnog mis voor Twente, toen Cho een voorzet van Jonathan Clauss binnenliep: 2-2. Van Rooij pakte daarna ook nog eens zijn tweede gele kaart, maar een nederlaag bleef de ploeg van Oosting bespaard.