FC Twente gaat na knotsgekke slotfase met drie goals verlengen tegen FK Bodø/Glimt

Na een knotsgekke slotfase gaan FK Bodø/Glimt en FC Twente donderdagavond verlengen in de tussenronde van de Europa League. Twente had het heenduel vorige week met 2-1 gewonnen, en na liefst drie goals in de blessuretijd stond het in Noorwegen na negentig minuten 3-2.

Michel Vlap, eerder deze week vader geworden, stond ‘gewoon’ in de basis bij Twente. In de spits stond Ricky van Wolfswinkel, van wie het de afgelopen dagen nog de vraag was of hij fit genoeg was om te starten. Dat ging ten koste van Sam Lammers.

Twente won vorige week in de blessuretijd alsnog in eigen huis, door een benutte penalty van Van Wolfswinkel. Daarom was het Bodø/Glimt dat aan de bak moest in de return, en vanzelfsprekend het initiatief nam in eigen huis.

Zo voorkwam Lars Unnerstall al vroeg een eigen doelpunt van Bart van Rooij, en bracht de Duitse keeper even later ook redding op een kopbal van Jostein Gundersen uit een corner. Halverwege de eerste helft was de eerste kans voor Twente aan de andere kant van het veld plots wél raak.

Na een corner van Twente kwam de bal ongelukkig tegen Fredrik Sjøvold, en hij passeerde zijn eigen doelman: 0-1. Die tussenstand hielden de Tukkers vast tot aan de rust, onder meer doordat Jens Petter Hauge de bal in kansrijke positie recht op Unnerstall af kopte.

Tien minuten na rust werd het 1-1. Gustaf Lagerbielke beging een overtreding in zijn eigen strafschopgebied, en na inmenging van de VAR ging de bal op de stip. Het buitenkansje werd benut door spits Kasper Høgh.

Bodø/Glimt had daarmee genoeg aan nog één doelpunt om verlenging af te dwingen. De Noren gingen vol op jacht naar die 2-1, en kregen daartoe kansen via onder meer Ole Didrik Blomberg en Patrick Berg. Zelf raakte Twente via Lagerbielke nog de paal.

In de slotfase leek het alsnog helemaal mis te gaan voor Twente. Mees Hilgers maakte een ongelukkige eigen goal (2-1) en een prachtige afstandsknal van invaller Brice Wembangomo betekende 3-1. Het leek voorbij voor Twente, maar nog dieper in de blessuretijd frommelde Sem Steijn toch nog de 3-2 binnen. Daardoor moet verlenging uitkomst gaan bieden.