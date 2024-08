FC Twente doet zaken met Celtic en heeft opvolger van Robin Pröpper definitief binnen

Gustaf Lagerbielke mag zich officieel speler noemen van FC Twente. De Tukkers maken dinsdag officieel wereldkundig dat de Zweedse centrale verdediger (24) voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Celtic. Er is geen overigens geen koopoptie bedongen door Twente. Tijmen van Wissing van Oost meldde maandag al dat de deal bijna beklonken was.

Lagerbielke is bij Twente de beoogde opvolger van Robin Pröpper. Laatstgenoemde koos er onlangs voor om de club uit Enschede in te ruilen voor Rangers. Sindsdien zocht trainer Joseph Oosting naar een opvolger en die is dus gevonden in de persoon van Lagerbielke.

''Toen ik van de belangstelling van FC Twente hoorde, was ik direct geïnteresseerd'', vertelt Lagerbielke kort na het ondertekenen van de contracten in de Grolsch Veste. ''FC Twente is een club met een rijke historie en de laatste vier jaar heeft de ploeg goede successen gehaald.''

''Na mijn gesprek met de trainer heb ik een goed beeld gekregen van de plannen en wilde ik graag naar FC Twente'', aldus de kersverse aanwinst uit Zweden. ''Komend seizoen hoop ik zo veel mogelijk te spelen en zo hoog mogelijk te eindigen met Twente in de competitie.''

''Ik kijk natuurlijk ook uit naar de wedstrijden in Europa'', voegt de ambitieuze Lagerbielke daaraan toe. Vrijdag is de loting van de groepsfase van de Europa League. Twente wordt dan aan acht tegenstanders gekoppeld. In totaal gaan de namen van 36 clubs in de koker in Monaco.

Eredivisie FC Utrecht UTR 2024-09-01T10:15:00.000Z 12:15 FC Twente TWE

De leiding van Twente is in ieder geval blij met de komst van Lagerbielke naar Enschede. ''Met de komst van Gustaf Lagerbielke hebben we de gewenste versterking voor onze defensie en daarmee de centrale posities goed bezet'', jubelt technisch directeur Arnold Bruggink op de clubsite.

''Gustaf is een fysiek sterke verdediger die zowel verdedigend als aanvallend kopsterk is en beschikt over een goede pass. Hij is comfortabel aan de bal en past goed in de Nederlandse competitie'', kijkt Bruggink hoopvol uit naar de samenwerking met de gehuurde speler.