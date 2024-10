FC Lisse-aanvaller Enoch George pakt de camera: 'Ik wil de Champions League in, onthoud mijn naam'

Enoch George scoorde donderdag voor FC Lisse in blessuretijd tegen FC Utrecht, maar dat was te laat om het nog spannend te maken in het duel in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Desondanks is de international van Guyana onverminderd ambitieus. George wil namelijk ooit in de Champions League uitkomen.

''Ik kreeg de bal vanaf de zijkant en dacht: In één keer nemen'', blikt George na afloop terug op zijn goal in gesprek met ESPN. ''De bal is rond en we hadden nog twee minuten. Ik had nog een schot op het einde, maar raakte de bal verkeerd. Jammer, jammer.''

''Natuurlijk speelt FC Utrecht in de Eredivisie, dus er is een verschil. We zijn er met 1-2 afgegaan, maar ik denk zeker dat we het qua teamverband goed hebben gedaan en sterk op het veld stonden'', is de trefzeker George trots op zijn ploeggenoten van Lisse.

George moest voorin bij Lisse duels uitvechten met bewaker Nick Viergever. ''Hij is zeker een goede man. Hij staat er en coacht goed. Zeker een goede voetballer. Maar ik had meer last van die lange'', doelt de aanvaller waarschijnlijk op de 1.98 meter lange Matisse Didden.

Verslaggever Wouter Bouwman werpt tot slot op dat George ooit zei dat 'Champions League-clubs hem altijd mogen bellen'. ''Zeker, zeker. Ik ben er. Dus onthoud de naam Enoch George'', antwoordt de spits terwijl hij in de camera kijkt.

De pas 21-jarige George speelde in het verleden in de jeugd van ADO Den Haag. De jonge aanvaller sluit begin september aan bij Lisse en staat inmiddels op twee doelpunten in zes wedstrijden voor de amateurclub.

FC Utrecht richt zich na de bekerzege in Lisse op het vervolg in de TOTO KNVB Beker. Vrijdag wordt middels een loting bekend wie de tegenstander is in de tweede ronde.