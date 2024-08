FC Groningen wil nog voor het einde van de maand 'verlost' zijn van Kevin van Veen

Kevin van Veen heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor FC Groningen. Voetbal International meldt donderdag dat de clubleiding en de aanvaller de intentie hebben om nog voor het einde van de transferwindow afscheid van elkaar te nemen.

FC Groningen legde Van Veen (33) een jaar geleden nog voor drie seizoenen vast. De geroutineerde aanvaller kwam echter nooit uit de verf in de Euroborg en had daarnaast een moeizame relatie met trainer Dick Lukkien.

''Het ging goed met mij, maar de coach en ik hebben een discussie gehad waarbij ik een grens overschreed met mijn taalgebruik. Sindsdien zit ik op de bank en dat wekt interesse'', zei Van Veen vorig jaar november tegen The Scottish Sun.

De aanvaller werd voor een halfjaar verhuurd aan het Schotse Kilmarnock, maar een daverend succes werd de verhuurperiode niet. Van Veen wist in dertien optredens geen enkele keer te scoren.

Van Veen keerde terug naar Groningen, maar is daar op een zijspoor beland. Hij traint mee met het beloftenteam en mag dus uitzien naar een andere club. Van Veen heeft nog ruim een week om een transfer te realiseren.

Art Langeler, manager Voetbal en Opleiding van Groningen, laat Voetbal International weten dat er 'van alles speelt' rondom Van Veen. ''We zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. We denken in ieder geval niet dat Kevin na 1 september hier nog is en dat denkt Kevin zelf ook niet.''

''Nu is het spel gaande van waar gaat hij naartoe en wat zijn de voorwaarden. Met Kevin hebben we hier goed contact over'', legt Langeler uit. Groningen hoopt dat er een club voorbij komt die het nog twee jaar lopende contract van Van Veen wil afkopen.

''Dat is wel in de insteek. Maar als de druk hoger wordt, wordt alles vloeibaarder'', sluit Langeler een transfervrij vertrek van de spits niet uit. In dat geval is Groningen verlost van het behoorlijk riante salaris van Van Veen.