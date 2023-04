FC Groningen-icoon: ‘De club had mij moeten vragen om trainer te worden’

Woensdag, 19 april 2023 om 07:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:41

Jan van Dijk is teleurgesteld in FC Groningen. De voormalig trainer en speler van de club had na het ontslag van Frank Wormuth een belletje verwacht van de clubleiding met de vraag of hij de scepter wilde zwaaien, zo vertelt hij in de podcast Radio Milko van Dagblad van het Noorden. Van Dijk droeg tussen 1975 en 1992 het shirt van Groningen en stond er later tussen 1998 en 2001 aan het roer als hoofdtrainer. Ook was hij als assistent-trainer werkzaam bij de Trots van het Noorden.

Van Dijk heeft zo'n twee maanden geleden contact gehad met algemeen directeur Wouter Gudde om over de club te praten. "FC Groningen is meer dan alleen de club", steekt Van Dijk van wal in de podcast. "Het is ook de stad en de provincie. Wouter Gudde heeft dat minder en dat neem ik hem ook niet kwalijk. Dat hele gevoel zit er natuurlijk niet bij die gasten, maar dat is ook niet zo gek natuurlijk. Maar ik vind dat ze mij hadden moeten vragen om trainer te worden, dan had ik de hele staf eruit gegooid. Nu presteren ze helemaal niks en dan is het voor mij te laat."

Gudde wilde tijdens het gesprek met Van Dijk weten hoe de club leeft. "Hij heeft gebeld en vroeg of hij een keer langs mocht komen. Ik heb gezegd: 'Je bent welkom, maar het gesprek kan twee kanten op gaan. Of je staat binnen twee minuten weer buiten, of we hebben een goed gesprek van een paar uur. Ik ga je wel vertellen hoe ik erover denk.' Hij is uiteindelijk een paar uur geweest. Waarom ik dat heb gezegd? Ik hoef er geen doekjes om te winden. Ik weet alles van deze club en dat wilde ik hem vertellen. Als hij dat niet leuk vindt, even goede vrienden."

Van Dijk neemt ook Hans Nijland iets kwalijk. "Dat mag ook hè, Hans Nijland iets kwalijk nemen. Ik vind dat hij zijn eigen directeur had moeten opleiden. Hij is echt in staat om een eigen directeur op te leiden, dan had hij een directeur gehad uit de eigen omgeving", aldus Van Dijk, die niet alleen maar negatief is. "Ik vind het wel heel goed dat Henk Veldmate weer terug is. Dat is de redding van Wouter Gudde. Ik ben hier niet om slechte dingen over Gudde te zeggen, maar ook hij moet geholpen worden. Veldmate is een schoolvoorbeeld hoe het moet gaan."

Van Dijk speelde in het verleden ruim vijfhonderd wedstrijden voor FC Groningen. Na zijn actieve loopbaan was hij er assistent-trainer en hoofdtrainer. Vervolgens stond Van Dijk onder meer aan het roer bij Roda JC, FC Emmen en VVV-Venlo. De laatste profclub die hij diende was Helmond Sport in 2016. De laatste jaren is hij trainer in het amateurvoetbal. Van Dijk wordt vanwege zijn verdiensten bij de club ook wel Mister Groningen genoemd. Inmiddels woont hij in Limburg.