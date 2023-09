FC Groningen dankzij ontekende Van Veen gemakkelijk langs TOP Oss

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:00 • Bart DHanis

FC Groningen heeft vrijdag keurige zaken gedaan in de keuken Kampioen Divisie. Ook zonder de geschorste Tomas Suslov en Liam van Gelderen bleek Groningen genoeg kwaliteit in huis te hebben om doelpunten te maken. De ploeg van trainer Dick Lukkien was met 0-2 te sterk voor TOP Oss. Kevin van Veen tekende voor beide doelpunten in het duel. Noam Emeran, die overkwam van Manchester United leverde een puike assist af.

Na twaalf minuten in het duel gebeurde er iets opmerkelijks. Oss-trainer Ruud Brood kreeg een gele kaart vanwege protesteren. Toen hij die kaart met een cynisch applausje ontving, trok scheidsrechter Stan Teuben de tweede gele kaart, waardoor Brood het restant van de wedstrijd vanaf de tribune moest toekijken. In de eerste helft had Groningen het betere van het spel. Via Van Veen en Radinio Balker kreeg de uitploeg kansen om op voorsprong te komen, maar beide pogingen werden geblokt.

Kevin van Veen is van de nul af! ? — ESPN NL (@ESPNnl) September 1, 2023

Na een half uur spelen begon het echte spektakel, buiten het veld dan welteverstaan. Wat er precies gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Het Brabants Dagblad schrijft dat een supporter door stewards werd afgevoerd, waarna de fanatieke aanhang van Oss naar de hoek van het stadion rende. Scheidsrechter Teuben besloot daarop de wedstrijd vijf minuten stil te leggen. Na de hervatting wist Van Veen eindelijk de ban te breken voor zijn club. Hij kopte een vrije trap van Leandro Bacuna bij de eerste paal binnen, waardoor beide ploegen met 0-1 op het bord de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft bleef Groningen de bovenliggende partij. Na een uur spelen bracht Lukkien het Franse talent Emeran binnen de lijnen. De buitenspeler, die overkwam van Manchester United, maakte direct indruk. Hij kreeg de bal aan de linkerkant van het veld en trok strak voor. Bij de tweede paal hoefde Van Veen er alleen nog tegenaan te lopen: 0-2. Na de tweede Groningse treffer ging Oss nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. Via Amine Rehmi diende twee grote kansen zich aan, maar het mocht niet baten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 2 Jong PSV 4 3 0 1 0 9 3 MVV Maastricht 3 2 1 0 3 7 4 FC Eindhoven 3 2 1 0 3 7 5 FC Groningen 4 2 1 1 4 7 6 VVV-Venlo 4 2 1 1 3 7 7 SC Cambuur 4 2 1 1 2 7 8 Jong AZ 3 2 0 1 2 6 9 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 10 Jong FC Utrecht 4 2 0 2 -2 6 11 Willem II 3 1 2 0 2 5 12 FC Dordrecht 4 1 2 1 0 5 13 FC Emmen 4 1 2 1 -1 5 14 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 15 ADO Den Haag 3 1 1 1 -2 4 16 De Graafschap 4 1 1 2 -2 4 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 4 1 0 3 -2 3 19 Telstar 4 0 0 4 -5 0 20 Jong Ajax 4 0 0 4 -7 0