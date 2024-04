FC Groningen boekt cruciale zege in jacht op directe promotie naar de Eredivisie

FC Groningen is er na een moeizame middag in Limburg in geslaagd drie punten over te houden aan het treffen met VVV-Venlo. De Trots van het Noorden speelde niet overtuigend in De Koel, maar won wel dankzij een treffer van Jorg Schreuders een kwartier voor tijd. Dankzij de zege bedraagt de achterstand op koploper Willem II zes punten en staat het – belangrijker nog – drie punten achter Roda JC Kerkrade. Groningen neemt het in het restant van de Keuken Kampioen Divisie nog op tegen zowel Willem II als Roda JC.

Groningen begon nog aardig in Venlo, waar Marco Rente zijn geluk beproefde met een afstandsschot. Zijn strakke poging vloog niet ver naast. Johan Hove dacht de Trots van het Noorden even later alsnog de voorsprong te bezorgen, ware het niet dat de man van de assist, Luciano Valente, buitenspel stond.

De bezoekers hadden het initiatief, maar veel meer dan de nodige hoekschoppen leverde dat niet op. VVV loerde op de counter en kwam meermaals dichtbij. Zo dwong Michael Kosidis Hidde Jurjus tot een fraaie redding. De doelman van Groningen moest na een klein half uur opnieuw handelend optreden op een poging van Berden.

De thuisploeg voetbalde bij vlagen alleraardigst dwong Groningen daarmee tot verdedigen. Zo mocht Simon Janssen zomaar doorlopen en werd de linksback pas op het allerlaatste moment gestuit. Groningen maakte geen grote indruk en wist gedurende de eerste helft maar weinig druk te ontwikkelen op het doel van VVV. Vlak voor rust ontsnapte Groningen andermaal aan een achterstand, toen een schot van Berden nog maar net gekeerd kon worden door een verdediger.

Groningen kwam aardig uit de kleedkamer en had op voorsprong moeten komen via Thom van Bergen. De aanvaller stond vogelvrij toen hij de bal bij de tweede paal ontving, maar raakte de bal totaal verkeerd. Groningen bleef op de deur kloppen, wat Leandro Bacuna een vrije schietkans opleverde op de zestienmeterlijn. Het aardige schot van de aanvoerder vloog een meter naast.

VVV speelde minder in de tweede helft en kwam lange tijd niet verder dan een poging van Elias Sierra, die samen met Pepijn Doesburg richting Jurjus ging en besloot zelf uit te halen. Zijn poging vloog naast. Een kwartier voor tijd was de treffer alsnog daar voor Groningen. Marvin Peersman stoomde goed op, haalde de achterlijn en bood Schreuders bij de tweede paal een niet te missen kans: 0-1.

In het restant werd vooral Groningen nog gevaarlijk. De bezoekers werden vooral via de flanken dreigend, waar VVV geen antwoord op had. VVV kreeg geen grip op Groningen, dat na de treffer met zichtbaar meer vertrouwen en rust voetbalde. De gastheren kwamen er ook in de zes minuten aan blessuretijd niet meer aan te pas. VVV blijft steken op plek tien en lijdt een dure nederlaag met het oog op de Keuken Kampioen Play-Offs.

