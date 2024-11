FC Cincinnati verbreekt transferrecord Major League Soccer voor topscorer van België

FC Cincinnati heeft de komst van Kévin Denkey bevestigd. De Amerikanen maken een vaste som van 15,3 miljoen euro over naar Cercle Brugge, waar de Togolees zich ontpopte tot één van de bepalende spelers. Nooit eerder betaalde een Amerikaanse club zo'n hoge transfersom, die bovendien nog kan oplopen tot 16,5 miljoen euro.

De nu 23-jarige Denkey verruilde Nîmes Olympique in januari 2021 voor Cercle Brugge, waar hij een contract had tot medio 2026. De Togolese spits kwam in totaal tot 162 optredens voor de club, waarin hij 62 goals en 20 assists liet noteren.

De transfer van Denkey naar de Major League Soccer-club hing al enige tijd in de lucht. De rechtspoot ontbrak twee weken geleden in de selectie van Cercle voor het topduel met Anderlecht, om in de Verenigde Staten te onderhandelen over zijn transfer.

Cercle voelde de transfer al enige tijd aankomen en hoopte zijn aanvaller tot de winterstop te kunnen behouden, maar is daar niet in geslaagd. Denkey blijft tot 15 december actief bij Cercle, waarna hij zijn koffers pakt en naar Ohio vertrekt. Daar zal hij tot eind 2028 onder contract komen te staan.

"Op zondag 8 december speelt Denkey tegen Union zijn laatste thuiswedstrijd voor Cercle, het ideale moment om onze topschutter een warm afscheid te geven", laat Cercle weten. "Cercle Brugge wil Kévin nadrukkelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en kijkt met veel trots terug op de indrukwekkende ontwikkeling die hij bij de vereniging heeft doorgemaakt."

Vorig seizoen kende Denkey, die enige tijd samenspeelde met de huidige Feyenoord-spits Ayase Ueda, zijn absolute doorbraak. Met zijn 27 treffers mocht hij zich kronen tot topscorer van de Jupiler Pro League. Mede dankzij zijn productiviteit plaatste Cercle zich voor de voorrondes van de Europa League. Uiteindelijk behaalde de club de groepsfase van de Conference League. Dit seizoen staat de teller voor Denkey alweer op elf treffers en zes assists (over alle competities).

Met zijn transfer verbreekt Denkey twee records. Het vorige inkomende transferrecord in de MLS werd gedeeld door de Argentijnen Thiago Almada en Gonzalo Martinez (beiden 14,5 miljoen). Daarnaast ontving Cercle nog nooit zo'n hoge transfersom. Ueda, die in de zomer van 2023 naar Feyenoord vertrok, was met (maximaal) tien miljoen euro de vorige recordhouder.