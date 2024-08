FC Barcelona hoopt zich nog altijd te versterken met Nico Williams, maar de Spaanse topclub ziet in dat die deal een moeilijke zaak betreft. Ondertussen kijkt het naar alternatieven en volgens transfergoeroe Fabrizio Romano wordt Kingsley Coman als een optie gezien.

De zaak-Williams loopt al langere tijd. De Spaanse aanvaller kende een uitstekend seizoen bij Athletic Club en zette zijn vorm door op het EK in Duitsland, waar hij een van de smaakmakers van het winnende Spanje was.

Barcelona zou dan ook niets liever doen dan Williams aan de selectie toevoegen, maar vooralsnog is het de Catalanen niet gelukt een deal met Athletic te sluiten. Sportief directeur Deco is daarom van plan om op meerdere borden te schaken.

Zodoende is de naam van Coman besproken binnen Barcelona. De Fransman is een grote naam bij Bayern München, maar kwam afgelopen seizoen, mede door blessureleed, lang niet altijd aan spelen toe.

Coman mag deze zomer dan ook vertrekken uit de Allianz Arena, eventueel op huurbasis. Die laatste optie zou een aantrekkelijke mogelijkheid voor Barcelona zijn, daar de club nog altijd weinig tot niets te spenderen heeft.

Concreet is de interesse van Barça in Coman nog niet, al is bekend dat Hansi Flick groot fan is van de vleugelflitser waar hij eerder al mee samenwerkte in Zuid-Duitsland. Romano verzekert overigens zonder clubs bij naam te noemen dat Barcelona niet de enige partij is die voor Coman op het vinkentouw zit.

Ondanks dat de Catalaanse grootmacht weinig te besteden heeft, wist het deze zomer al wel één grote aanwinst te presenteren. Dani Olmo kwam voor een vast bedrag van 55 miljoen euro over van RB Leipzig. Middels bonussen kan die som met nog eens 7 miljoen euro oplopen.