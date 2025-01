FC Barcelona heeft zaterdag tegen Getafe duur puntenverlies geleden in LaLiga. De Catalanen leken dankzij een treffer van Jules Koundé op weg naar een zege, maar een treffer van Mauro Arambarri gooide roet in het eten: 1-1. Barça loopt zodoende slechts één punt in op Atlético Madrid, dat enkele tientallen kilometers verderop eerder op de dag verloor van Leganés. Real Madrid kan de lachende derde worden als het zondag afrekent met het Las Palmas van Jasper Cillessen.

Aan de kant van Barcelona werd Frenkie de Jong weer naar bank verwezen. Trainer Hansi Flick gaf op het middenveld de voorkeur aan Pedri, Gavi en Marc Casadó. Spits Robert Lewandowski werd geflankeerd door Lamine Yamal (rechts) en Raphinha (links). Ronald Araújo, die onlangs besloot tóch te blijven, droeg de aanvoerdersband. Getafe trad weinig verrassend aan in een 5-4-1-formatie.

Barcelona begon overtuigend met een scherpe voorzet vanaf links, die bij Yamal belandde. De tienersensatie kopte daar nipt over. Toch zou Barcelona snel de voorsprong vinden. Alejandro Balde ontdeed zich met een schijnbeweging van zijn directe tegenstander en bezorgde de bal via Gavi bij Pedri. Zijn schitterende steekpass werd op waarde geschat door Koundé, die van dichtbij binnenwerkte en de celebration van Pedri inzette: 0-1.

Barcelona had niets te duchten van Getafe, dat even later goed wegkwam na een fraaie Barcelona-aanval. Yamal gaf met buitenkant voet mee aan Gavi, die aflegde op Koundé. De Fransman gaf razend scherp voor op Raphinha, wiens kopbal bij de tweede paal in het zijnet belandde.

Werkelijk uit het niets kwam Getafe aan de overkant plotseling op gelijke hoogte. Doelman Iñaki Peña redde eerst nog op een inzet van Coba Gómez da Costa, maar was vervolgens kansloos op de rebound van Arambarri. De Uruguayaan stond op moment van schieten net geen buitenspel en tikte simpel binnen: 1-1.

Na rust maakte Barça een getergde indruk, maar Getafe had het na de onderbreking verdedigend beter op de rit. Carles Pérez, ex-Barcelona, kreeg bijna een assist op zijn naam toen Djené vrij mocht uithalen, maar de Togolees liet zien waarom hij in de achterhoede als laatste man fungeert.

Nadien kwam Barcelona alsnog tot een aantal goede mogelijkheden, maar bleek David Soria onpasseerbaar. De doelman van Getafe had enkele goede reddingen in huis op schoten van Yamal en invaller De Jong, terwijl Raphinha teleurstelde met een schot in het zijnet.

Een kleine tien minuten voor tijd leek Barcelona recht te hebben op een strafschop, toen Koundé overduidelijk werd vastgehouden door Christantus Uche. De Nigeriaan kwam ermee weg en in de slotfase kreeg Barcelona het niet meer voor elkaar om de winnende treffer te produceren.