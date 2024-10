FC Barcelona viert rentree Gavi in feestwedstrijd tegen Sevilla; geen minuten voor De Jong

FC Barcelona heeft zondagavond korte metten gemaakt met Sevilla. In Estadi Olímpic Lluís Companys werd het dankzij treffers van Robert Lewandowski (2), Pablo Torre (2) en Pedri 5-1 voor de Catalanen, die bovendien de terugkeer van Gavi vierden. Met de overwinning op zak neemt koploper Barcelona weer wat afstand van naaste achtervolger Real Madrid. Het gat tussen de twee titelkandidaten bedraagt drie punten. Sevilla is terug te vinden op plek dertien.

In de line-up van Barcelona vond er op het laatste moment een wijziging plaats. Eric García raakte tijdens de warming-up geblesseerd en dus moest Ansu Fati zich snel klaarmaken. Frenkie de Jong werd niet klaar geacht voor een basisrentree na zijn slepende enkelblessure, en werd in tegenstelling tot de afgelopen twee wedstrijden geen invalbeurt gegund. Bij Sevilla waren er basisplaatsen voor voormalig Eredivisionisten Chidera Ejuke en Nemanja Gudelj.

Barcelona domineerde zoals verwacht het balbezit, al bleef het tempo te laag om de muur van Sevilla stuk te spelen. De bezoekers loerden ondertussen op de counter en werden na een kleine tien minuten via zo'n uitbraak heel gevaarlijk. Dodi Lukébakio had voor moeten geven op de vogelvrije Isaac Romero, maar ging voor eigen succes en schoot wild naast. Romero was not amused.

Barcelona bleef geduldig rondtikken en werd daar uiteindelijk voor beloond. Aanvoerder Raphinha werd in de zestien lichtjes aangetikt door Gerard Fernández Castellano, beter bekend als Peque, en verdiende daarmee een strafschop. Lewandowski pakte zijn verantwoordelijkheid, stuurde Ørjan Nyland de verkeerde hoek in en tekende voor zijn elfde treffer van het seizoen: 1-0.

Het duurde vervolgens niet lang voordat Barcelona ook tweede treffer van de avond maakte. Lamine Yamal sprintte om een aanval in leven te houden legde breed op Koundé, die de bal al dan niet bewust liet gaan voor Pedri. De Spanjaard haalde direct uit met binnenkant voet en vond via de vingertoppen van Nyland de rechterkruising: 2-0.

Als Sevilla nog hoop had op een goed resultaat, dan verdween die vijf minuten voor rust definitief. Een hoekschop werd weggebokst door Nyland, die echter niet verder kwam dan Raphinha op randje zestien. De Braziliaan loste een schot dat naast zou zijn gegaan, maar Lewandowski is de beroerdste niet en hielp zijn collega door de bal precies tot in de korte hoek te verlengen: 3-0.

Tot overmaat van ramp liet Ejuke een beenblessure op, die hem verhinderde om de wedstrijd te vervolgen. Albert Sambi Lokonga verving de Nigeriaan. Na rust was er van spanning geen enkele sprake meer, wat zijn weerslag had op het tempo en de nauwkeurigheid. Desondanks dacht Yamal al vroeg na rust de 4-0 aan te tekenen, maar de EK-ster stond nipt buitenspel.

Sevilla leek de eer te redden toen Lukébakio ontsnapte en oog in oog met Iñaki Peña kalm bleef en de korte hoek vond. Helaas voor het jeugdproduct van Anderlecht was er sprake van buitenspel. In de slotfase maakte Barcelona toch nog zijn vierde treffer van de avond. Jules Koundé legde terug op Torre, die het geluk had dat zijn inzet via het lichaam van Marcão in de verre hoek belandde: 4-0.

Een minuut later volgde nog een fraai moment, toen Gavi na 349 dagen zijn rentree maakte voor Barcelona. Het was de vijfde en laatste wissel, en dus maakte De Jong een minuten. Vlak daarna redde een andere ex-Ajacied, Stanis Idumbo, toch nog de eer voor Sevilla. Het slotakkoord werd gespeeld door Torre, wiens indraaiende vrije trap in de verre hoek belandde: 5-1.