FC Barcelona vernedert Valencia met ware monsterscore; ook Frenkie de Jong trefzeker

FC Barcelona heeft zondagavond een ware voetbalshow weggegeven. Tegen Valencia stond het, mede door een doelpunt van Frenkie de Jong, bij rust al 5-0. In de tweede helft nam de thuisploeg weliswaar wat gas terug, maar liep het toch nog uit op een flinke monsterscore: 7-1.

De Jong stond voor het eerst sinds 10 november vorig jaar weer eens in de basis bij Barcelona en betaalde het vertrouwen van trainer Hansi Flick meteen uit. Al binnen drie minuten tekende de Nederlander voor de 1-0.

Een aanval over de rechterkant kwam uit bij Lamine Yamal, die de bal met veel gevoel het strafschopgebied inkrulde. Rond de penaltystip stond De Jong, die de bal op zijn borst aannam en meteen uithaalde. Met een bal in de linkeronderhoek liet hij doelman Giorgi Mamardasjvili kansloos.

Vervolgens ging het ontzettend hard met de doelpunten. Binnen tien minuten lag via Ferran Torres de 2-0 in het doel, waarna Raphinha na een snelle uitbraak al na veertien minuten voor de 3-0 tekende. Na 24 minuten tekende de eveneens uitblinkende Fermín López na een prachtige dieptebal van Pau Cubarsí voor de 4-0.

Hoe gek het ook klinkt, mocht Valencia zelfs niet klagen dat het bij rust slechts 5-0 stond. Onder meer Torres en Raphinha misten nog enkele mogelijkheden, waarna López uit een rebound op slag van rust toch nog de vijfde achter de arme Mamardasjvili schoot.

Na rust nam Barcelona duidelijk wat gas terug. Het creëerde eerst nog wel wat kansjes via Torres en Yamal, maar binnen het uur was het aan de andere kant raak. Hugo Duro toonde zich wederom een echte spits en liep een lage voorzet binnen voor de 5-1. Bij Barcelona was inmiddels ook een echte spits binnen de lijnen gekomen: Robert Lewandowski. De Pool had slechts vijf minuten nodig om ook zijn naam op het scorebord te krijgen: 6-1.

Barcelona maakte er daarna een nog ergere slachtpartij af. Via een eigen doelpunt van César Tárrega werd het 7-1, waarna de Catalaanse supporters scandeerden dat ze tien doelpunten wilden zien. Dat haalde Barcelona echter niet meer. Met de zege staat de ploeg weer op de derde plaats in LaLiga.