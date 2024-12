FC Barcelona staat open voor verkoop Frenkie de Jong, die zelf ook standpunt inneemt

De toekomst van Frenkie de Jong bij FC Barcelona staat nog altijd ter discussie. Volgens The Athletic staat de Catalaanse club open voor een vertrek van de middenvelder, die ondanks een veranderende status zelf andere plannen heeft.

Dat Barcelona een vertrek van De Jong bij voorbaat niet uitsluit, heeft twee hoofdredenen. Weinig verrassend als men het over Barça heeft, is reden nummer één financieel gegrond.

De creatieve dribbelaar is zoals bekend een van de grootverdieners in het Spotify Camp Nou. Ondanks dat De Jong sinds de coronacrisis serieuze financiële concessies doet, is zijn salaris een heikel thema binnen de club.

Daar komt bij dat de man die in 2019 voor 86 miljoen euro overkwam van Ajax al een tijdje niet meer verzekerd is van een plekje bij de eerste elf. Tussen april en oktober stond De Jong aan de kant met een slepende enkelblessure en in die tijd braken Marc Casadó en Marc Bernal door. Vooral eerstgenoemde La Masia-product krijgt, ook nu de Oranje-international fit is, veel minuten die ook voor De Jong hadden kunnen zijn.

Een grote transfersom zou welkom zijn bij Barcelona en dus staat huidige LaLiga-koploper open voor een vertrek van De Jong, al lijkt hij niet uit de club te worden gedreven. De voormalig Willem II'er zit zelf bovendien prima op zijn plek in Catalonië.

"Ondanks alles wat er is gebeurd, wil De Jong zichzelf nog steeds ontwikkelen en zijn waarde op het veld bewijzen. Hij wil in Barcelona blijven en zijn familie ook. De club is hem nog uitgesteld geld schuldig en hij heeft een contract tot de zomer van 2026", zo verzekeren bronnen aan The Athletic.

Die verbintenis had De Jong overigens reeds kunnen verlengen. Aan het begin van het kalenderjaar deed Barça hem een contractvoorstel, maar een reactie vanuit kamp-De Jong bleef uit.