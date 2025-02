FC Barcelona heeft zondag optimaal geprofiteerd van het gelijkspel tussen Real Madrid en Atlético Madrid (1-1). De Catalanen wonnen met 1-4 van Sevilla dankzij treffers van Robert Lewandowski, Fermín López, Raphinha en Eric García. Barcelona staat nu op plek drie in LaLiga met 48 punten. Atlético heeft er 49, en koploper Real Madrid 50. Sevilla moet het doen met de dertiende plaats.

Bij Barcelona kreeg Frenkie de Jong een basisplaats toebedeeld. De Oranje-international vormde het blok op het middenveld met Pedri, terwijl Gavi op 10 stond. Lewandowski werd in de voorhoede geflankeerd door Lamine Yamal en Raphinha. Aan de kant van Sevilla stond voormalig Eredivisionist Nemanja Gudelj centraal op het middenveld, terwijl Chidera Ejuke (ex-Heerenveen) genoegen moest nemen met een reserverol.

Barcelona begon scherp aan het duel in Ramón Sánchez Pizjuán en het scheelde niets of Barcelona kwam via een heerlijke volley van Yamal op voorsprong. Sevilla-goalie Ørjan Nyland voorkwam dat met een schitterende redding. Helaas voor Sevilla was het uit de daaropvolgende korte hoekschop alsnog raak. Raphinha gaf voor op Iñigo Martínez, wiens pass bij de tweede paal werd binnengetikt door Lewandowski: 0-1.

De 0-1 stond amper op het scorebord toen Barcelona de gelijkmaker moest incasseren. Direct na de aftrap ontsnapte Saúl Ñíguez ternauwernood aan de Catalaanse buitenspelval. De middenvelder sprintte zonder hinder richting de zestien en legde breed op Rúben Vargas, die het leer bij de tweede paal hard binnenschoot: 1-1.

Er gebeurde meer dan voldoende in de eerste helft, waarin Martínez een uitgelezen kopkans onbenut liet. Aan de overkant had Isaac Romero de 2-1 op zijn schoen, maar de aanvaller miste de bal compleet en liet zich vervolgens ogenschijnlijk makkelijk vallen toen Wojciech Szczęsny de bal voor zijn voeten vandaan plukte. In een poging de afvallende bal te veroveren werd Ronald Araújo gevloerd door Saúl, die geel kreeg en zag hoe Araújo zich even later moest laten vervangen door Pau Cubarsí.

Het niveau van Barcelona zakte wat in het restant van de eerste helft. Jules Koundé en Yamal probeerden het met schoten die vrij ruim over gingen. Tussendoor kwam Sevilla voor rust het dichtst bij de voorsprong. Via de voet van een Barcelona-verdediger kwam de bal op perfecte hoogte voor Dodi Lukébakio, die het probeerde met een spectaculaire omhaal. De uitvoering was ook goed, maar Szczęsny liet zien het keepen nog lang niet verleerd te zijn.

Barça-trainer Hansi Flick besloot Gavi in de rust achter te laten voor Fermín en dat bleek een gouden greep. Pedri schepte de bal binnen een minuut na rust naar de tweede paal, waar Fermín overtuigend raak kopte: 1-2. Even leek Vargas opnieuw binnen een minuut gelijk te maken, maar ditmaal was er wel sprake van buitenspel.

Vlak nadat Sevilla tevergeefs om een strafschop vroeg na een vermeende overtreding van Koundé op Djibril Sow, vergrootte Raphinha de voorsprong. De Braziliaan ontving een pass van invaller Pau Cubarsí, speelde zijn directe tegenstander uit met een snelle beweging en schoot met rechts hard raak in de verre hoek: 1-3.

Fermín speelde die fase een absolute hoofdrol. Een harde tackle van de Spanjaard op Sow werd in eerste instantie bestraft met geel, maar na een VAR-check trok arbiter Alejandro Hernández Hernández toch direct rood. Met tien tegen elf wist Sevilla echter niet de benodigde kansen te creëren om een comeback te bewerkstelligen. Barcelona zakte terug en wist vrij eenvoudig stand te houden. Sterker nog: García wist uit een vrije trap van Raphinha nog raak te koppen bij de tweede paal: 1-4.