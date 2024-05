FC Barcelona laat Xavi in persoonlijk gesprek weten dat hij moet vertrekken

Xavi moet vertrekken als hoofdtrainer van FC Barcelona, zo onthult de Catalaanse grootmacht vrijdag op de website. Voorzitter Joan Laporta heeft de Spaanse coach inmiddels op de hoogte gebracht van de beslissing om de samenwerking voortijdig stop te zetten. Hansi Flick is de beoogde opvolger van Xavi bij de Catalanen.

Mundo Deportivo meldde vrijdagochtend dat het de bedoeling was dat Xavi maandag, een dag na de afsluitende competitiewedstrijd tegen Sevilla, pas weggestuurd zou worden. Laporta en technisch directeur Deco hebben echter besloten om de clublegende nu al te laten weten dat hij na dit seizoen moet vertrekken. Xavi zit zondag nog wel op de bank tijdens het bezoek aan Sevilla.

Bij het gesprek van vrijdag waren naast Laporta, Deco en Xavi ook vice-president Rafal Yuste en assistent-trainers Òscar Hernández and Sergio Alegre aanwezig. Xavi beschikt bij Barcelona over een doorlopend contract tot medio 2025, maar hij en zijn technische staf dienen dus een jaar eerder al te vertrekken.

Statement

"FC Barcelona wil Xavi bedanken voor zijn werk als coach, dat bijdraagt ??aan een ongeëvenaarde carrière als speler en aanvoerder van het team, en wenst hem alle geluk van de wereld", zo laat de clubleiding vrijdag weten in een statement. In de komende dagen zal meer duidelijk worden over de nieuwe technische staf.

Flick

De verwachting is dat Flick op zeer korte termijn officieel wordt gepresenteerd door Barcelona. Laporta en Deco willen snel zaken doen met de 59-jarige Duitser, die volgens de Duitse tak vanreeds tot een persoonlijk akkoord is gekomen met de nummer twee in LaLiga. Voor Flick ligt een eenjarig contract klaar, met de optie op een extra seizoen.

Ruim een maand geleden werd bekend dat Xavi van gedachten was veranderd en, ondanks zijn aangekondigde vertrek, tóch op zijn post zou blijven. De situatie blijkt nu dus toch weer anders te zijn, daar Barcelona Xavi de wacht heeft aangezegd en vol voor Flick lijkt te willen gaan.

Aanleiding voor het mogelijke ontslag van Xavi zouden uitspraken zijn over de financiële situatie van de club op een recente persconferentie. Barcelona zal een afkoopsom moeten betalen, omdat de oud-middenvelder een doorlopend contract heeft tot medio 2025.

Xavi loodste Barcelona vorig seizoen naar de landstitel. Daarnaast werd beslag gelegd op de Spaanse Supercup. Dit seizoen moet Barcelona het kampioenschap laten aan Real Madrid. Xavi zag zijn elftal in de kwartfinale van de Champions League sneuvelen tegen Paris Saint-Germain.

