FC Barcelona is zichzelf niet en lijdt pijnlijke eerste nederlaag in LaLiga

FC Barcelona is zondag hard ten onder gegaan tegen Osasuna. De Catalanen speelden bijzonder matig in Pamplona en verloren door treffers van Ante Budimir (2), Bryan Zaragoza en Abel Bretones met 4-2. Barcelona was aanvallend onmachtig en lijdt zo zijn eerste nederlaag van het seizoen. Real Madrid krijgt de kans om op één punt van koploper Barcelona te komen.

Bij Barcelona was er nog geen plek in de wedstrijdselectie voor Frenkie de Jong, al wordt de van zijn enkel herstelde Oranje-international wel spoedig terugverwacht. De zwaar geblesseerde Marc-André ter Stegen werd onder de lat vervangen door Iñaki Peña. Wat verder opviel was dat Lamine Yamal en Raphinha op de bank begonnen, om plaats te maken voor Paul Víctor en Ferran Torres op de flanken.

Barcelona genoot het balbezit aan het begin van de wedstrijd, al lag het tempo te laag om het Osasuna echt lastig te maken. Het eerste grote moment van opwinding volgde na een fraaie pass van Pedri, die Torres daarmee in stelling leek te brengen. Een uiterste ingreep van doelman Sergio Herrera zorgde ervoor dat de brilstand op het bord bleef staan. Aan de andere kant had Jesús Areso pech met een schot dat rakelings naast vloog.

Het was uiteindelijk Osasuna dat als eerste toesloeg. Zaragoza ontdeed zich aan de linkerkant van Jules Koundé en gaf perfect voor op Budimir, die met een rake kopbal voor een orkaan aan geluid in Estadio El Sadar zorgde: 1-0. Het was voor de Kroatisch international, die in de vorige jaargang zeventien keer het net vond, zijn tweede doelpunt dit LaLiga-seizoen.

Na een klein half uur wist Osasuna de marge zelfs te verdubbelen. Scheidsrechter Guillermo Cuadra zag tot onbegrip van Barcelona geen overtreding van Lucas Torró op Víctor, waardoor Osasuna snel kon omschakelen. Pablo Ibañez keek op en stuurde Zaragoza weg met een splijtende steekpass. De linksbuiten snelde richting Peña en stuurde de goalie van Barça het bos in door de bal onder zijn voet te halen. De Spanjaard schoot in een leeg doel binnen: 2-0.

Het spel van Barcelona werd er na de 2-0 niet bepaald beter op, al had Koundé op slag van rust pech dat zijn achterwaartse kopbal op de lat belandde. Het roer moest na rust om en dat gebeurde ook. Barcelona kwam als herboren uit de kleedkamer en kwam bijna op 2-1 via Robert Lewandowski, die doelman Herrera fraai zag redden.

Diezelfde Herrera ging dertig seconden later gruwelijk de fout in. Allereerst gooide hij de bal in de voeten van Víctor, die een slap schot produceerde. Dat schot bleek toch genoeg om Herrera te passeren: 2-1. De gelijkmaking hing in de lucht, maar het was juist Budimir dat plots een reuzenkans kreeg. De spits draaide open in de zestien en schoot net langs de verkeerde kant van de paal.

Osasuna slaagde er uiteindelijk in om afstand te nemen van Barcelona. De pas negentienjarige Barcelona-verdediger Sergi Domínguez beging een overtreding in zijn eigen zestien en moest dat bekopen met een strafschop. Budimir pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot zijn derde seizoenstreffer tegen de touwen: 3-1.

De 4-1 was een bijzonder fraaie. Abel Bretones veroverde de bal vlak voor de vijandelijke zestien en liet Peña met een verwoestend schot in de korte hoek kansloos. Vlak voor tijd zorgde Yamal voor de pleister op de Catalaanse wonden, door met links op fraaie wijze de kruising te vinden. Genoeg om de spanning terug te brengen was het niet: 4-2.