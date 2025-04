FC Barcelona haakt af in strijd om voormalig FC Volendam-doelman

FC Barcelona is afgehaakt in de strijd om Mio Backhaus, zo meldt de Duitse journalist Florian Plettenberg. De voormalig keeper van FC Volendam staat er goed op in Europa.

Backhaus maakte vorig seizoen op huurbasis de overstap van Werder Bremen naar Volendam. De Duitse doelman met Japanse roots veroverde al snel zijn plek onder de lat in het vissersdorp, maar maakte geen geweldige indruk in de Eredivisie.

De 20-jarige Duitser kreeg in 34 wedstrijden tachtig tegentreffers om zijn oren en degradeerde met Volendam naar de Keuken Kampioen Divisie.

Dit seizoen keerde Backhaus terug naar Werder Bremen, waar hij reservekeeper is. De jeugdinternational van Duitsland kwam vooralsnog niet aan spelen toe bij de nummer twaalf van de Bundesliga.

Desondanks staat Backhaus er bij veel clubs goed op. Zo had Barcelona afgelopen zomer concrete interesse in de doelman. “Barcelona had het idee om Backhaus in de zomer te contracteren en hem uit te lenen om hem te ontwikkelen”, schrijft Plettenberg. Volgens de journalist van de Duitse tak van Sky Sports zijn de Catalanen afgehaakt.

Niet alleen Barcelona had Backhaus op de radar staan. “Brighton was afgelopen zomer geïnteresseerd en FC Kopenhagen had deze winter interesse”, laat Plettenberg weten.

Volgens de Duitse journalist wil Backhaus komende zomer eerste keeper worden bij Werder Bremen. Lukt dat niet, dan staat hij open voor een transfer. Volgens Plettenberg hebben meerdere, nog onbekende clubs al interesse getoond.