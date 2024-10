FC Barcelona gaat spoedig contractverlenging tot 2029 bekend maken

Fermín Lopez zal binnenkort zijn contract gaan verlengen tot 2029, dat meldt de Spaanse journalist Matteo Moretto van het Spaanse Relevo. Hansi Flick ziet de jongeling als een belangrijke speler voor de toekomst. Lopez won deze zomer het EK en de Olympische Spelen met Spanje.

Het huidige contract van de 21-jarige middenvelder loopt nog door tot 2027. Nu is Lopez dus dicht bij een contractverlenging tot 2029. Club en speler zijn al akkoord over de voorwaarden en Barcelona wil nog in oktober met witte rook naar buiten komen.

Lopez kende in het seizoen 2023/24 zijn absolute doorbraak bij Barça. Het Spaanse talent kwam tot 31 wedstrijden voor de grootmacht en was daarin goed voor acht doelpunten en twee assists.

Dit seizoen kent de jongeling een mindere seizoenstart. Lopez kwam mede door blessures pas tot 57 speelminuten verspreid over drie wedstrijden. Inmiddels is hij weer helemaal fit en wacht hem mogelijk een rentree komende zondag tegen Sevilla.

Afgelopen zomer was de 21-jarige Spanjaard nog van grote waarde voor zijn land op de Olympische Spelen. Mede dankzij zijn zes doelpunten en twee assists wist Spanje het toernooi te winnen. Ook was de middenvelder van Barcelona onderdeel van de Spaanse selectie dat het EK won.

Niet voor niks was er daarom afgelopen zomer interesse vanuit onder andere de Premier League, maar Lopez gaf aan bij Barcelona te willen blijven. De middenvelder wordt daarnaast door nieuwe hoofdtrainer Flick gezien als een belangrijke speler voor de toekomst.