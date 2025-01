FC Barcelona-bankzitter Frenkie de Jong doet één ding in ieder geval niet: 'Die kans is nul procent'

Frenkie de Jong is vaker bankzitter dan basisspeler dit seizoen en dat is niet waarop de Nederlandse middenvelder hoopte. Het contract van de inmiddels 27-jarige spelverdeler loopt over achttien maanden af en dus staat de voormalig Ajax-speler voor een belangrijke keuze.

De talentvolle 21-jarige Marc Casadó, een jeugdproduct van La Masia, heeft De Jong eigenlijk moeiteloos uit de basiself van de Catalanen verdreven. Onder Hansi Flick moet De Jong vaak genoegen nemen met een reserverol.

Hij is bezig aan zijn zesde jaar in Barcelona, maar niet eerder had de Nederlander zo'n moeite om een plekje bij de eerste elf te veroveren. Een transfer deze maand nog, is volgens het Algemeen Dagblad echter niet realistisch.

"Die kans is te verwaarlozen", concludeert Sjoerd Mossou namens het landelijke medium. "De Jong is, zo bevestigt zijn management, vastbesloten om het seizoen bij Barcelona gewoon af te maken. Flick kiest weliswaar voor anderen, de voetballer zelf is ervan overtuigd dat zijn kansen dit seizoen vanzelf gaan komen."

"Zijn directe concurrent Casadó is heus talentvol, maar De Jong is wel dusdanig goed dat trainer Flick vroeg of laat vanzelf weer op hem terug zal vallen. Die overtuiging heeft de Oranje-international zélf in elk geval", meent Mossou.

Een transfer in de zomer is sowieso veel aantrekkelijker en bovendien heeft de in Arkel geboren controleur dan een veel betere uitgangspositie, stelt de journalist. "Om de financiële schade nog enigszins te beperken, zal FC Barcelona linksom of rechtsom moeten meewerken aan een vertrek."

Een langer contract is momenteel ook zeker niet aan de orde, verzekert Mossou. "De komende maanden kan er nog van alles gebeuren, maar op dit moment is een contractverlenging absoluut geen optie. In zijn hart zou de voetballer misschien graag blijven, maar er moet natuurlijk wel een reëel en eerlijk perspectief zijn."

Met zijn gortige salariseisen is De Jong niet voor veel clubs een haalbare kaart. "De Engelse top 5, Real Madrid, Bayern München en Paris Saint-Germain: dan heb je het inderdaad wel gehad. Bij Manchester City, dat achter de nu zwaar geblesseerde Rodri weinig opties heeft, zou De Jong prima kunnen passen."

Ook een andere optie diende zich onlangs in de media aan: een vertrek naar Saudi-Arabië, waar sinds dit jaar ook ex-Ajacied Steven Bergwijn speelt. "Vergeet het maar. Hij wil absoluut niet naar Saudi-Arabië. Die kans is nul procent."