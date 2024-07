Francesco Farioli wordt tijdens persconferentie gevraagd naar keeperskwestie bij Ajax

Francesco Farioli laat woensdag in het midden of hij tegen FK Vojvodina kiest voor Remko Pasveer (40) of Diant Ramaj (22) onder de lat bij Ajax. De Italiaanse oefenmeester zegt zijn keuze eerst te gaan bespreken met de keepers zelf en geeft aan dat hij dit bij iedere linie pas op de wedstrijddag doet.

Cristian Willaert van ESPN kreeg woensdag als eerst de beurt om Farioli een aantal vragen te stellen. De journalist begon daarbij uiteraard over de veelbesproken keeperskwestie in Amsterdam. “Wie de nummer één gaat worden? Laat mij de kans houden om met de spelers zelf te spreken wanneer ik de opstelling geef voor alle posities. Laat dat duidelijk zijn.”

Farioli wilde wel ingaan op wat hij belangrijk vindt aan een keeper. “Mijn eisen zijn duidelijk. Ik wil spelers die moedig zijn en durven te voetballen. Ze moeten willen spelen zoals ik wil spelen en volgens de identiteit van Ajax. Daarnaast moeten ze fysiek en mentaal in staat zijn om dat op te brengen.”

Farioli wilde niets zeggen over de verschillen tussen Pasveer en Ramaj. “Dit is voor vandaag geen interessant topic om te bespreken. Zoals ik zei zijn we hier om over de wedstrijd tegen Vojvodina te spreken, en geen keepersanalyse te houden. Over zwaktes, sterktes... Laten we de focus op de wedstrijd van morgen houden."

Dinsdag kwam journalist Tim van Duijn van Voetbal International met de primeur dat Ramaj serieus moet vrezen voor zijn basisplek bij Ajax. Remko Pasveer lijkt onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli een streepje voor te hebben op de Duitser als eerste keeper.

Ramaj ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Vorige zomer nam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de jonge goalie voor ongeveer 5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Ramaj kende een lastige start bij Ajax, maar keepte zich gedurende het afgelopen seizoen in de basis. In zijn eerste 31 wedstrijden onder de lat bij Ajax wist de goalie slechts 5 keer de nul te houden. In totaal moest Ramaj 51 tegentreffers incasseren.

