Farioli wijzigt Ajax op veel plekken voor Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv; Brobbey behoudt plek

De opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv is bekend. Trainer Francesco Farioli voert de nodige wijzigingen door ten opzichte van het duel met PSV (3-2 winst). De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. De verdediging wordt gevormd door Anton Gaaei, die Devyne Rensch vervangt, Daniele Rugani, de vervanger van Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenveld behoudt Kian Fitz-Jim zijn basisplaats. Branco van den Boomen en Kenneth Taylor, die tegen PSV nog op de bank begonnen, vergezellen de creatieveling. Davy Klaassen is niet speelgerechtigd voor de Europa League.

Voorin valt de keuze voor de spitspositie wederom op Brian Brobbey, die ditmaal vanaf de linkerkant niet door Chuba Akpom, maar door Mika Godts gesteund wordt. De rechterflank wordt bestreken door Bertrand Traoré.

Voor Ajax is het zaak om zijn droomweek, met zeges op zowel Feyenoord (0-2) als PSV (3-2), een passend vervolg te geven tegen Maccabi. Met zeven punten uit drie duels staan de Amsterdammers er prima voor in de Europa League.

“Natuurlijk waren we allemaal heel blij”, blikte Farioli terug op de persconferentie. “Niet alleen vanwege de resultaten tegen PSV en Feyenoord, maar ook over hoe we de hele week hebben gewerkt. Maar het is voetbal. Het is nu alweer verleden tijd.”

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Van den Boomen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Asante, Stojic, Shlomo, Jehezkel; Peretz, Sissokho, Kanichowsky; Shahar, Turgeman, Madmon.