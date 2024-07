Farioli wijst in eerste persconferentie na wedstrijd sterke punten bij Ajax aan

Francesco Farioli kijkt met een gematigd tevreden gevoel terug op zijn officiële debuut als trainer van Ajax. De coach is weliswaar blij met de behaalde zege op FK Vojvodina (1-0) in de tweede voorronde van de Europa League, maar de Italiaan ziet nog voldoende ruimte voor verbetering in zijn ploeg.

Ajax is begonnen aan het nieuwe seizoen met een nipte overwinning. De ploeg van kersvers trainer Farioli kwam thuis niet overtuigend voor de dag tegen Vojvodina. Dankzij een late kopbal van invaller Branco van den Boomen werd wél gewonnen. De return in Servië is op donderdag 1 augustus.

“Ik ben blij met het resultaat, maar we hebben genoeg te doen”, zo tekent de NOS tijdens de persconferentie op uit de mond van Farioli. “Het resultaat is terecht, we verdienden de overwinning. Misschien hadden we een extra goal kunnen maken, maar aan de andere kant hadden we ook geluk dat we geen tegengoal kregen.”

“Wat we moeten verbeteren is onze manier van druk zetten, vandaag waren we op dat vlak niet op ons best. Maar dat komt ook door de kwaliteiten en de organisatie van Vojvodina, dus ik moet hen een groot compliment geven.”

Verder is Farioli erg te spreken over de intensiteit die zijn ploeg donderdag op de mat legde. “Mijn spelers gingen de duels in met veel energie en passie. Ze namen de wedstrijd in handen. De mate van intensiteit is voor mij niet-onderhandelbaar en dat was goed vandaag.”

“De sfeer in het stadion was ook echt fantastisch. Ik wil de supporters bedanken, ze hebben ons gepusht en veel hulp gegeven. Dat schept juist een band tussen de spelers en het publiek.”

Tot slot is Farioli ook erg blij dat Van den Boomen degene was die de winnende aantekende. “Vanwege zijn harde werk in de voorbereiding, maar ook voor zijn bereidheid om zich dienstbaar op te stellen voor het team.”

