Farioli vertelt hoeveel minuten Brobbey kan maken bij Ajax

Brian Brobbey zou donderdagavond zijn eerste minuten van het seizoen kunnen gaan maken bij Ajax. De spits, die later aansloot vanwege zijn deelname aan het EK, begint in de voorronde van de Europa League op bezoek bij Panathinaikos op de bank. "Hij zou kunnen invallen", zegt trainer Francesco Farioli voorafgaand bij Ziggo Sport.

Net als in het tweeluik met FK Vojvodina begint Chuba Akpom als nummer 9 bij Ajax. Brobbey kreeg te horen dat hij op de bank begint. "Ik heb net even met hem gesproken, hij is oké", zegt Farioli.

"Afhankelijk van het wedstrijdverloop bekijken we of hij minuten gaat maken. Ik denk dat hij onderdeel zou kunnen worden van deze wedstrijd, maar misschien stellen we zijn rentree nog even uit." Zondag opent Ajax de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Farioli voert slechts één wijziging door in zijn opstelling: Steven Berghuis vervangt de geblesseerde Christian Rasmussen. "Waarom ik vasthoud aan mijn opstelling? Het is een mix van dingen. De spelers die de eerste twee officiële wedstrijden hebben gespeeld verdienden de kans en de continuïteit. Ik ben ook blij met de spelers die invielen."

Farioli wil goed voetbal koppelen aan resultaat. "We geloven dat de resultaten voortkomen uit goede prestaties. Elke wedstrijd die we spelen is vanaf nu belangrijk, er zit geen verschil tussen."

Ajax verwacht een lastige confrontatie met Panathinaikos. "Aan de ene kant vind ik dat we nederigheid moeten tonen voor de tegenstander, maar anderzijds wil ik vertrouwen uitstralen. Dat zijn twee dingen die soms moeilijk te combineren zijn. We moeten vertrouwen hebben, maar ook beseffen tegen wie we spelen."

Opstelling Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Ingason, Jedvaj, Mladenovic, Gnezda Cerin, Bakasetas; Willian Arão; Mancini, Jeremejeff, Djuricic.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.