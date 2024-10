Farioli verrast enorm met opstelling Ajax: basisplaatsen voor onder meer Ramaj, Wijndal en Tahirovic

Ajax treedt met meerdere verrassende namen aan tegen Willem II, zo blijkt uit de opstelling die de Amsterdammers wereldkundig hebben gemaakt. Onder meer Owen Wijndal, Daniele Rugani, Branco van den Boomen, Ahmetcan Kaplan, Anton Gaaei én Diant Ramaj krijgen de kans in de basis. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Ramaj staat voor het eerst dit seizoen onder de lat bij Ajax. De verdediging bestaat uit Gaaei, Kaplan, Rugani en Wijndal.

Klaassen krijgt op het middenveld de voorkeur boven Kian Fitz-Jim. Tahirovic en Van den Boomen completeren het middenveld.

Voorin keert Bertrand Traoré terug in het elftal na negentig minuten op de bank te hebben gezeten tegen FK Qarabag. Youri Baas start op links, terwijl Brian Brobbey in de spits de voorkeur krijgt boven zowel Wout Weghorst als Chuba Akpom.

Remko Pasveer, Devyne Rensch, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Mika Godts, Kenneth Taylor, Josip Sutalo en Kian Fitz-Jim beginnen allen op de bank.

Ajax won afgelopen donderdag met 0-3 in de Europa League en daarmee zijn de Amsterdammers nu al tien wedstrijden op rij ongeslagen. Willem II haalde vier punten uit zijn laatste twee duels en hield in beide wedstrijden de nul.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Kaplan, Rugani, Wijndal; Klaassen, Van den Boomen, Tahirovic; Traoré, Brobbey, Baas.

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago, Sigurgeirsson; Lachkar; Lambert, Bosch, Sandra, Meerveld; Vaesen.