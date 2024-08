Farioli verklaart terugzetten viertal naar Jong Ajax: ‘Op een gegeven moment moet je ergens een lijn trekken’

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-treffen met FK Vojvodina tekst en uitleg gegeven over zijn beslissing om vier spelers terug te zetten naar het beloftenteam. "Als coach zijn dit de moeilijkste keuzes om te maken."

Twee dagen geleden maakte De Telegraaf bekend dat Borna Sosa, Owen Wijndal, Silvano Vos en Benjamin Tahirovic zijn teruggezet naar Jong Ajax. Farioli verklaart op de persconferentie in Backa Topola dat hij zijn selectie simpelweg te groot vond.

Zeker na de terugkeer van Brian Brobbey en Steven Bergwijn heeft Farioli de beschikking over een ruime selectie. Bij een partijvorm van elf tegen elf zijn er zelfs spelers die aan de kant moesten blijven staan. "Dan is het moeilijk iedereen tevreden te houden", wordt de oefenmeester geciteerd door de NOS.

"De afgelopen tijd werd de selectie alsmaar groter en groter. Als coach zijn dit de moeilijkste keuzes om te maken. Alle spelers verdienen een kans, maar op een gegeven moment moet je ergens een lijn trekken."

Farioli benadrukt dat Sosa, Wijndal, Vos en Tahirovic 'gewoon' spelers van Ajax zijn. "Dus dit is geen permanente keuze, maar voor de komende dagen. Daarna zullen we zien. Ik heb persoonlijk met ze gesproken en uitgelegd waarom ik deze beslissing heb genomen."

"Als je wil strijden om het kampioenschap heb je twintig spelers nodig die klaar zijn om te spelen. De spelers moeten ervoor zorgen dat ik moeilijke keuzes moet maken. Ze moeten mij een oncomfortabele nacht bezorgen."

Ajax speelt donderdag in de TSC Arena in Backa Topola de return tegen Vojvodina. De Amsterdammers verdedigen een 1-0 voorsprong. Branco van den Boomen kroonde zich in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA vlak voor tijd tot matchwinner.