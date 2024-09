Farioli laat weten waarom hij geen moeite heeft met vertrek van Bergwijn bij Ajax

Francesco Farioli heeft deze zomer met gemengde gevoelens afscheid genomen van een aantal van zijn speler. Onder meer Steven Bergwijn, Carlos Forbs en Silvano Vos trokken de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht.

"Ik heb geprobeerd de telefoon de laatste dagen uit te zetten, maar er kwamen natuurlijk een paar telefoontjes", lacht Farioli in gesprek met het clubkanaal van Ajax. "Ik wilde graag alle spelers behouden, want ze waren allemaal belangrijk voor het proces."



"Aan de andere kant weten we de financiële situatie van de club en de noodzaak en de wens om dat te herstellen. Aan de sportieve kant zijn we duidelijk twee belangrijke spelers kwijtgeraakt." Ajax harkte met de verkoop van Bergwijn 21 miljoen euro binnen.

"Ook met de speler die nog zou komen was het wat chaotisch en dat zorgde voor wat frustratie bij alle betrokkenen", doelt Farioli op Kamaldeen Sulemana. "Nu staan we op een punt dat we kunnen huilen of vooruitkijken en zoeken naar een oplossing."

"Vanaf het begin zeg ik dat ik wil evalueren wat ik onder controle heb en we hebben spelers met kwaliteit en menselijke waarden. Dat is een extra uitdaging bovenop de uitdagingen die we al hadden. Ik zie het graag als een kans voor ons allemaal."

FC Utrecht

Dat Ajax komend weekend opnieuw niet in actie komt, frustreert Farioli. Door het duel met FC Utrecht van zondag is een streep gegaan vanwege de politieacties. "Dit is de tweede op rij en de vakantie duurt nu wat te lang, als ik eerlijk ben", aldus de Italiaanse coach.



"Maar aan de andere kant, dit is iets waar we geen controle over hebben en het enige wat we kunnen doen is accepteren en ons voorbereiden op verschillende scenario's. Het is jammer, want iedereen wil spelen. Het is hoe het is en we gaan ons voorbereiden op Fortuna Sittard."