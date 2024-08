Farioli hint dag na slijtageslag op wijzigingen in basisopstelling Ajax tegen NAC Breda

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft tegenover het clubkanaal van de Amsterdammers teruggeblikt op de uitputtingsslag tegen Panathinaikos. Ook wierp de oefenmeester een blik vooruit richting zondag, wanneer Ajax het in Breda opneemt tegen NAC. Farioli geeft aan over een volledig fitte selectie te kunnen beschikken.

Ajax verloor donderdag in de reguliere speeltijd van Panathinaikos (0-1), waarna er ook in de verlenging niet gescoord werd. Na een bizarre strafschoppenserie, waarin er 34 penalty's genomen werden, was het Anton Gaaei die de Amsterdammers uiteindelijk naar de play-offs van de Europa League schoot.

Een dag later staat Farioli Ajax TV te woord. "De wedstrijd was fysiek gezien heel intens. De spelers hebben drie kilometer meer afgelegd dan normaal. Ik geloof dat alle spelers op het veld in totaal 143 kilometer hebben gerend. Ongelooflijk. Taylor liep er 16, Henderson bijna 15. Sommige spelers hebben bijna 2000 meter gesprint."

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

"De inspanning gisteren (donderdag, red.) was enorm. Nu moeten we goed herstellen. Nu moeten we ieder moment van training, eten, slaap, rust en herstel gebruiken om klaar te zijn voor het volgende hoofdstuk."

Farioli kan beschikken over een volledig fitte selectie. "Er zijn geen blessures bijgekomen, iedereen is oké. Natuurlijk moeten we nog evalueren, maar iedereen is fit genoeg om zondag te spelen." Alleen de al langer geblesseerden Gastón Ávila en Amourricho van Axel Dongen zijn er zeker niet bij.

Farioli verwacht zondag een lastige wedstrijd in Breda tegen NAC. "Het zal een lastige wedstrijd worden, zoals ze allemaal zijn. Een ander aspect is dat we net een wedstrijd van 120 minuten plus lange strafschoppenserie achter de rug hebben. En we spelen tegen een team dat revanche wil nemen voor hun eerste wedstrijd van het seizen." NAC verloor zijn eerste duel met 4-1 van FC Groningen.

"Ze spelen thuis, in een stadion met een geweldige sfeer. Een van de clubs met de beste sfeer van Nederland, heb ik mij laten vertellen. Er zijn veel factoren waar we rekening mee moeten houden. Het is niet ideaal om maar anderhalve dag te hebben om je voor te bereiden, maar dat is wel de standaard die we willen hebben. Nu we zeker zijn van Europees voetbal, gaat dit zeker vaker gebeuren."