Farioli gooit opstelling Ajax vrijwel volledig om voor oefenduel met STVV

De opstelling van Ajax voor het oefenduel met Sint-Truidense V.V. is bekend. De ploeg van Francesco Farioli speelt dinsdagavond vanaf 18:00 uur in Oldebroek het tweede oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er zijn veel wijzigingen in de basiself ten opzichte van het verloren duel met PEC Zwolle (0-1). De wedstrijd is te zien op Ziggo Sport.

Waar Diant Ramaj in de vorige vriendschappelijke wedstrijd het doel nog mocht verdedigen, staat Remko Pasveer, die onlangs zijn contract met een jaar verlengde, onder de lat bij de Amsterdammers. Ook achterin worden er meerdere wijzigingen doorgevoerd.

Dies Janse en Jorrel Hato behouden hun plekken in de defensie, maar Devyne Rensch en Jakov Medic worden vervangen door respectievelijk Anton Gaaei en Tristan Gooijer. Het middenveld wordt ditmaal gevormd door Sivert Mannsverk, Sylvano Vos en Kian Fitz-Jim.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de spitspositie wordt Chuba Akpom vervangen door Julian Rijkhoff. Carlos Forbs behoudt zijn basisplaats op de rechtervleugel, terwijl Jaydon Banel de vervanger is van Mika Godts op de linksbuitenpositie.

De oefenwedstrijd van Ajax is vervroegd. De wedstrijd begint om 18:00 uur in plaats van 18:30 uur. In het hele land geldt aan het eind van de dinsdag namelijk code oranje vanwege de kans op hevige onweersbuien en zware windstoten.

Farioli verloor dus bij zijn officieuze debuut voor Ajax. De Amsterdammers namen het op tegen PEC Zwolle en kregen met name na het eerste uur genoeg kansen, maar konden een nederlaag niet voorkomen: 0-1. Anthony Fontana was verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd.

Net als toen kan de oefenmeester ook tegen STVV niet beschikken over Brian Brobbey en Steven Bergwijn, die met Oranje actief zijn op het EK in Duitsland. De al uitgeschakelde Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa genieten nog van hun vakantie.

Opstelling Ajax:

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Pasveer; Gaaei, Gooijer, Janse, Hato; Vos, Mannsverk, Fitz-Jim; Forbs, Rijkhoff, Banel.