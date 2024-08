Farioli geeft opvallende verklaring voor reserverol van Berghuis bij Ajax

Steven Berghuis was fit genoeg om te starten tegen FK Vojvodina, maar zit toch weer op de bank bij Ajax. Francesco Farioli legde voorafgaand aan de return in de tweede voorronde van de Europa League zijn opmerkelijke beslissing uit.

Christian Rasmussen maakte vorige week in het heenduel weinig indruk op de rechterflank bij Ajax, toch krijgt de Deen de voorkeur boven Berghuis. "Het is een beslissing. Ik wilde de spelers die in de eerste wedstrijd tegen Vojvodina startten laten staan", aldus Farioli bij Ziggo Sport.

Ook vanaf de bank kan Berghuis belangrijk zijn, zo benadrukt Farioli. "Ik heb al vaker gezegd: we hebben geen basisspelers en reservespelers. We hebben spelers die beginnen en spelers die eindigen. Je zag hoe belangrijk de invallers waren voor ons. Mika Godts, Steven Berghuis en Branco van den Boomen hadden allemaal een goede bijdrage."

Farioli brengt graag extra ervaring in met zijn wissels. "We moeten ook bij het einde van de wedstrijd nog ervaring op het veld hebben staan en spelers die het momentum van de wedstrijd aanvoelen. Dat is de reden voor dit besluit met Berghuis."

Bertrand Traoré, die transfervrij overgenomen werd van Villarreal, kan bij Ajax zijn rentree gaan maken. "Hij zou wat minuten kunnen spelen, maar het is afhankelijk van de wedstrijd of het nodig zal zijn om hem in te zetten. Het is in ieder geval fijn om over een extra wapen te beschikken."

Brian Brobbey en Steven Bergwijn keerden deze week pas terug in training bij Ajax en zijn nog niet wedstrjidfit. "Het is hun goed recht om na het seizoen met daarna een EK vrije dagen op te nemen", aldus Farioli. "Ze hebben de dagen opgenomen die in het contract staan. Het is voor mij geen thema."

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Rasmussen, Akpom, Forbs.