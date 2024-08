Farioli botst met Mike Verweij tijdens persmoment Ajax: ‘Waarom denk jij dat?’

Francesco Farioli is tijdens de persconferentie in aanloop naar de returnwedstrijd tegen Panathinaikos geclasht met journalist Mike Verweij. De clubwatcher van De Telegraaf is van mening dat de trainer van de Amsterdammers niet met zijn beste basiself start.

Ajax won het heenduel in Griekenland met 0-1 van Panathinaikos. Daardoor is donderdag een nieuwe zege of gelijkspel voldoende om de laatste voorronde van de Europa League te halen. Brian Brobbey viel tijdens de laatste twee duels van Ajax in, maar wacht nog op zijn eerste basisplaats.

Of de 22-jarige spits tijdens de return vanaf het eerste fluitsignaal gaat starten, is nog afwachten. In de ogen van Verweij moet Brobbey donderdagavond in de basis staan. “Morgen zullen er opnieuw 55.000 toeschouwers zijn in de Johan Cruijff ArenA, ga je eindelijk met je sterkste elftal starten?”, vraagt de journalist, waarna Farioli kort reageert: “Dat doe ik ook altijd.”

Verweij vraagt vervolgens door. “Weet je het zeker? Kan dat ook zonder Steven Bergwijn (terug in wedstrijd selectie na vakantie, red.) en Brian Brobbey?”

"Ik begin altijd met de sterkste mogelijke opstelling voor de wedstrijd”, herhaalt de Italiaanse oefenmeester, die klaar lijkt te zijn met zijn antwoord maar zich na een vijftal seconden bedenkt en zich opnieuw tot Verweij richt. “Sorry, maar wat is voor jou het sterkste elftal? Wat laat jou denken dat het ene team sterker is dan het andere?”

Verweij lijkt enigszins verrast en reageert hierna: “Met Brobbey… alle spelers die we eerder zagen. Ik heb het team en de spelers vorig jaar gezien en ik denk dat sommige spelers beter zijn dan anderen. Ik denk dat je betere spelers op kan stellen.”

Farioli kan zich daar echter niet in vinden en is van mening dat Verweij bepaalde dingen van het totaalplaatje mist. “De fitheid die ze nu hebben. Ik ga geen risico’s nemen met de kans op blessures. Het is misschien lastig om het overzicht te hebben. Ik heb niet altijd gelijk, maar je moet met veel factoren rekening houden."