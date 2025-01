Fantastische goals van Ouaissa en Van Crooij helpen NEC aan zege op Fortuna Sittard

NEC heeft zondag ook zijn tweede competitiewedstrijd in 2025 winnend afgesloten. De ploeg van Rogier Meijer trakteerde het eigen publiek in Nijmegen tegen Fortuna Sittard op een aantal weergaloze doelpunten. Zo scoorde Sami Ouaissa schitterend uit een vrije trap en schoot Vito van Crooij een hoekschop ineens binnen. Het werd uiteindelijk 4-1 voor NEC, dat oprukt naar de elfde plek in de Eredivisie. Fortuna blijft achtste.

In het eerste half uur was er vrijwel niets te beleven in De Goffert, maar daarna volgden de hoogtepunten elkaar in rap tempo op. NEC had pech dat een schitterend hakballetje van Vito van Crooij in de 31ste minuut op de paal eindigde.

Drie minuten later volgde een fantastische goal van Sami Ouaissa, die de bal vanaf de punt van het strafschopgebied weergaloos in de verre hoek schoot. Fortuna creëerde nauwelijks iets in Nijmegen, maar kwam vijf minuten voor rust wel weer op gelijke hoogte. Een heerlijke afstandspegel van Loreintz Rosier, die de bal uit de stuit nam, bepaalde de ruststand op 1-1.

Het had overigens niet veel gescheeld of NEC was nog voor rust alweer op voorsprong gekomen, maar een schitterende vrije trap van Van Crooij belandde op de lat. De Nijmegenaren bleven in de tweede helft de dominante ploeg en kwam na iets meer dan een uur spelen alsnog op voorsprong.

Van Crooij draaide een hoekschop verrassend in één keer in het doel van Fortuna. Doelman Luuk Koopmans werd daarbij gehinderd door Iván Márquez, maar zowel scheidsrechter Marc Nagtegaal als de VAR liet het moment passeren: 2-1 voor NEC.

Twee minuten later bouwde NEC de voorsprong uit. Het was opnieuw een prachtig doelpunt, ditmaal gemaakt door Calvin Verdonk. De linksback volleerde de bal vanuit het strafschopgebied met volle snelheid via de onderkant van de lat in het doel: 3-1. De beslissende goal kwam in de 82ste minuut op naam van invaller Thomas Ouwejan, die uit de rebound alert binnenschoot, nadat een schot van Bryan Linssen nog gekeerd werd.