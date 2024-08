Fans van PEC Zwolle hangen kritisch spandoek op bij het stadion na nieuws over Bram van Polen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor fans van PEC Zwolle, die met een spandoek kritiek hebben geuit op de clubleiding.

Bram van Polen zou na het beëindigen van zijn spelerscarrière via een ontwikkelingsprogramma in een nieuwe rol alsnog aan de club verbonden blijven. Na enige onenigheid tussen beide partijen is er deze week gezamenlijk besloten om dit niet voort te zetten.

Van Polen liet vorige week weten zich niet meer gewenst te voelen bij PEC en dat hij het met de club niet eens kon worden over een transitievergoeding. Dit herhaalde de oud-prof in een open brief aan de supporters. “Zoals jullie ook weten was er over één juridisch punt een verschil van inzicht.”

“Daarin hebben we in de afgelopen periode soms langs elkaar heen gecommuniceerd, waarin ook zeker mezelf het een en ander is te verwijten. Het geld is in deze nooit leidend geweest, ik maak keuzes altijd op gevoel. Ik ben blij dat de club en ik dit nu samen hebben opgelost”, aldus Van Polen.

De oud-verdediger blijft wel als adviseur aan de club verbonden, maar is dus niet langer officieel in dienst. Supporters zijn dan ook kritisch op de clubleiding en niet blij met het vertrek van Van Polen, zo blijkt uit een spandoek dat woensdag is opgehangen bij het MAC³PARK Stadion. “Wie clubiconen niet eert, is het Zwolsch blauw niet weert”, valt er te lezen.

Ook Teunis vertrekt

Teammanager Isaak Teunis, die al dertig jaar betrokken is bij PEC, gaat ook vertrekken bij de club. Dat meldt Merle Heppenhuis van de Stentor. Teunis trekt over ‘een kleine maand’ de deur achter zich dicht in het MAC³PARK Stadion. De teammanager houdt de reden voor die beslissing intern, zo klinkt het.