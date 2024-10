Fans van Olympique Lyon furieus: Gift Orban feliciteert tegenstander met doelpunt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Gift Orban, die zich niet geliefd heeft gemaakt bij de fans van Olympique Lyon.

De relatie tussen Orban en de fans van Lyon is er niet beter op geworden. De spits feliciteerde op Instagram Sinaly Diomandé met zijn treffer en dat viel niet in goede aarde. Diomandé had namelijk gescoord tegen... Lyon.

Lyon kwam zondag via Georges Mikautadze tweemaal op voorsprong in de thuiswedstrijd tegen AJ Auxerre, maar de bezoekers kwamen even zo vaak terug: 2-2. Diomandé maakte kort na rust de 1-1. Na afloop plaatste de verdediger op Instagram een foto van zijn treffer.

Orban kon de post wel waarderen en plaatste een comment met twee vuur-emoticons. "Top", schreef de aanvaller van Lyon erbij. Die reactie viel compleet verkeerd bij de fans van de Franse club, die hun afschuw uitspreken over de actie.

"Het spijt me, fans van OL. Die reactie was gewoon om mijn vriend aan te moedigen", bood Orban zijn excuses aan. "Ik had niet eens gezien dat het een foto was van de wedstrijd tegen ons. We werken hard om wedstrijden en bekers te winnen. Het spijt me."

Orban zat zelf niet bij de wedstrijdselectie tegen Auxerre. De Nigeriaan begon dit seizoen pas twee keer in de basis. Afgelopen seizoen kwam hij in dertien wedstrijden tot één goal.