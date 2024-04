Fans van NEC delen tijd en locatie waarop ze zich melden in Arnhem zondag

Ondanks het verbod om af te reizen naar de Gelderse derby tegen Vitesse, zijn supporters van NEC toch van plan om naar Arnhem te komen zondag. De supportersvereniging roept op om gezamenlijk naar GelreDome te lopen.

Vorige week werd bekend dat de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC zal worden afgewerkt zonder de aanwezigheid van de fans uit Nijmegen. De veiligheid is niet te waarborgen, zo kregen zij te horen.

Aangezien er niet is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het nemen van een besluit, gaan wij ervan uit dat er geen besluit ligt en wij gewoon mogen afreizen naar Arnhem. — Supportersvereniging NEC (@SVNEC) April 4, 2024

Aanleiding voor het verbod is de huidige situatie van Vitesse. De Arnhemmers gaan zowel sportief als bestuurlijk door een diep dal en dreigen te degraderen uit de Eredivisie. De malaise leidt tot flinke spanningen bij de club.

Bij NEC weigeren ze zich neer te leggen bij het verbod en wordt een oproep gedaan om massaal af te reizen naar Arnhem. "Nog één keer naar Arnhem", luidt de oproep. Iedereen wordt om 11:30 uur op station Arnhem Centraal verwacht.

'Erg amateuristisch'

"Door de belachelijke situatie van onze buren kunnen wij onze ploeg niet steunen tijdens deze belangrijke wedstrijd", valt te lezen in het statement. "Ook de bond vind het blijkbaar prima dat, met als reden dat ze in Arnhem de zaken zo slecht op orde hebben, een hele groep supporters wordt geweigerd."

"Naast erg amateuristisch, is dit complete competitievervalsing en in onze ogen weer een nieuw vervolg van het einde voor uitsupporters in Nederland. Wij kunnen dit niet accepteren, daarom gaan we het zelf maar regelen", valt er te lezen.

De gedupeerde fans wordt vervolgens gevraagd om zich massaal in Arnhem te melden zondag, om vervolgens gezamenlijk naar het stadion van Vitesse te lopen. "Zorg jij, samen met ons, dat onze ploeg er niet alleen voor staat in Arnhem? Samen zorgen voor onvoorwaardelijke steun, of wij nou welkom zijn of niet."

