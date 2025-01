Fans van AZ, FC Twente, Feyenoord en PSV smullen van pijnlijke video die hoofdsponsor van Ajax deelt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een hilarische video van Ziggo Sport.

De hoofdsponsor van Ajax deelt vrijdag een video met verschillende beelden uit de Europese week van Nederlandse clubs, met ‘COËFFICIËNTEN-POLONAISE’ als bijschrift. Onder begeleiding van carnavalsmuziek toont Ziggo verschillende Nederlandse doelpunten.

De video bevat een plottwist, daar de carnavalsmuziek na 50 seconden abrupt stopt. Op dat moment toont Ziggo het doelpunt van Adam Markhiyev, waardoor Ajax zich blameerde en met 1-0 ten onder ging bij RFS in Riga.

Verschillende supporters van AZ, FC Twente, Feyenoord en PSV smullen van de video, zo blijkt uit de reacties. “Van je hoofdsponsor moet je het hebben”, reageert Feyenoord-supporter Yoni Janssen met lachende emoticons.