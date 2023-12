Fans van Al-Hilal provoceren Cristiano Ronaldo: ‘Messi, Messi, Messi’

Zaterdag, 2 december 2023 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:24

De topper in de Saudische Premier League tussen Al-Hilal en Al-Nassr is in het voordeel beslist van de thuisploeg. Sergej Milinkovic-Savic en Aleksandar Mitrovic (twee keer) zorgden voor de doelpuntenproductie: 3-0. De meeste aandacht ging echter uit naar Cristiano Ronaldo.

De Portugees kende een uiterst ongelukkige avond. Ronaldo zag een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel en ging met zijn ploeg dus hard onderuit bij de koploper, die de voorsprong uitbouwde naar zeven punten.

Cristiano Ronaldo blows kisses to Al Hilal fans who were chanting ‘Messi’ ?? pic.twitter.com/HZK3DiVArQ — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) December 2, 2023

Nadat Milinkovic-Savic de thuisploeg na ruim een uur spelen op voorsprong had gezet leek Al-Nassr lange tijd hoop te houden op een gelijkmaker. Mitrovic maakte aan die hoop echter een einde door twee keer raak te schieten in de slotfase.

Terwijl Ronaldo terugliep richting de spelerstunnel roerden de fans van Al-Hilal zich door 'Messi, Messi' te scanderen. De Portugese sterspeler reageerde door zijn hand te kussen en de fans te 'bedanken'.

Ronaldo kent een uiterst productief seizoen en wist deze jaargang al vijftien keer te scoren in vijftien wedstrijden, waarmee hij de topscorerslijst aanvoert. Negen keer was hij aangever.

Door de zege komt Al-Hilal op 41 punten uit vijftien wedstrijden, terwijl het Al-Nassr van Ronald tot dusver 34 punten verzamelde. Al-Hilal beschikt met acht tegentreffers tevens over de minst gepasseerde defensie van de Saudische Premier League.