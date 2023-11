‘Fan’ die tragische dood van Lowery (6) bespotte krijgt voorwaardelijke celstraf

Vrijdag, 17 november 2023 om 22:18 • Noel Korteweg

Dale Houghton heeft een voorwaardelijke celstraf van twaalf weken opgelegd gekregen omdat hij in september de tragische dood van de zesjarige Bradley Lowery bespotte tijdens een wedstrijd van Sheffield Wednesday. Dat is vrijdag duidelijk geworden in de rechtbank.

Houghton was in september aanwezig bij Sheffield Wednesday – Sunderland toen hij lachend een foto van de zieke Lowery op zijn telefoon liet zien aan Sunderland-supporters om hen op de kast te jagen.

De actie van de 32-jarige ‘supporter’ van Wednesday leidde online tot veel ophef en het duurde niet lang voordat de Engelse politie hem in de kraag vatte. De rechter die de zaak behandelde noemde de actie van Houghton ‘ontstellend en schandelijk’.

Yesterday at the match, two Sheffield Wednesday fans showed the visiting sector a photo of the deceased 6-year-old Sunderland fan Bradley Lowery and were in awe.



A few years ago, Bradley, despite his young age, became one of the most famous English fans. He bravely fought a… pic.twitter.com/I19LAiNdac