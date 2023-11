Fabrizio Romano schept duidelijkheid over gedroomd transferdoelwit Ajax

Woensdag, 29 november 2023 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Pierre-Emile Højbjerg mag komende winter niet op huurbasis bij Tottenham Hotspur vertrekken, zo meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige middenvelder werd in verband gebracht met een (tijdelijke) transfer naar Ajax en Juventus, maar blijft gewoon in Noord-Londen.

Tottenham sloeg afgelopen zomer op Deadline Day al een aanbod af van Atlético Madrid, dat Højbjerg destijds op huurbasis hoopte over te nemen. Volgens Romano is het standpunt van the Spurs enkele maanden later niet veranderd.

De Deense middenvelder was in 2020 al eens nadrukkelijk in beeld bij Ajax, maar koos toen voor een transfer naar Tottenham. Onder manager Ange Postecoglou moest Højbjerg begin dit seizoen genoegen nemen met een reserverol, maar door een blessuregolf krijgt hij de afgelopen weken steeds meer speeltijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De naam van Højbjerg is naar verluidt de afgelopen maanden vaak gevallen in Amsterdam, al gingen Voetbal International en De Telegraaf er eerder al vanuit dat de controleur van Tottenham waarschijnlijk te duur voor Ajax zou zijn. Mike Verweij sloot nog niet uit dat Højbjerg mogelijk via een huurconstructie toch haalbaar zou zijn, maar volgens de berichtgeving van Romano is dat ook geen optie.

Ajax-trainer John van ‘t Schip liet in aanloop naar het thuisduel met Vitesse (5-0) van afgelopen zaterdag weten dat de club in de komende transferwindow in ieder geval routine hoopt toe te voegen aan de selectie. Volgens VI-journalist Tim van Duijn zoekt Ajax naar een type-Azor Matusiwa: een speler met ervaring die op het middenveld de lijnen uitzet en voor de nodige balans zorgt.

“Ajax informeerde vorig jaar zomer naar Azor Matusiwa (25) zelf, maar concreet werd dat nooit. Of hij nu haalbaar is, is de vraag, mocht de speler een wintertransfer zelf al zien zitten. Zijn contract loopt nog tot 2027 door bij Stade Reims. Ajax brengt meerdere opties in kaart", schreef Van Duijn onlangs.

Ajax lijkt vooral het vertrek van Edson Álvarez beter op te willen vangen. De aankopen Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen kregen de kans. Eerstgenoemde belandde echter op de bank, terwijl Mannsverk en Van den Boomen momenteel herstellen van blessures.