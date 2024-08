Fabrizio Romano onder vuur: ‘Heeft zijn ziel verkocht aan het grote geld’

Fabrizio Romano is veranderd van een nieuwsjager in een verlengstuk voor clubs en zaakwaarnemers, zo oordeelt Sjoerd Mossou in de AD Voetbal podcast. Volgens de journalist is het opzichtig en zelfs potsierlijk hoe Romano irrelevante spelers in de markt probeert te brengen.

In de podcast van woensdag wil Mossou duidelijk zijn zegje doen over de transfermarktexpert. “Gaan we de Fabrizio Romano uithangen? Die jongen heeft trouwens wel echt zijn ziel verkocht aan het grote geld…”

“Ik had alle waardering voor hem”, gaat Mossou verder. “Want het was echt een nieuwsjager of transferspecialist met goede contacten en goede ingangen, maar hij laat zich nu gewoon gebruiken door clubs. Het is een soort verlengstuk van clubs, zaakwaarnemers of spelers.”

Volgens Mossou is het inmiddels te opzichtig. “Hij doet niet eens meer zijn best om dat nog te camouflereren. Dat mag natuurlijk, maar het wordt een beetje potsierlijk hoe hij over totaal irrelevante spelers meldt dat er veel belangstelling is.”

Mossou betreurt dit soort nieuwe ontwikkelingen in de voetbalmedia. “Het is een soort gat in de markt gebleken en daar heb ik niets op tegen, dat mag allemaal. Maar je hoopt toch, want dat is de essentie van journalistiek, dat de zin van de onzin wordt gescheiden. En de hoofdzaken van de bijzaken. Dat is in deze structuur wel steeds wat vager aan het worden.”

De in Napels geboren Romano (31) heeft inmiddels miljoenen volgers wereldwijd. De afgelopen jaren vergaarde de journalist bekendheid met primeurs over de grootste transfers in het voetballandschap.

In februari 2024 bracht het Deense Tipsbladet naar buiten dat het documentatie in handen heeft waaruit blijkt dat Romano’s bedrijf verschillende voetbalclubs heeft benaderd voor betaalde vermeldingen op zijn verschillende platforms.