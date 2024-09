Adrien Rabiot is heel dicht bij een transfer naar Olympique Marseille, zo meldt Fabrizio Romano op X. De 29-jarige middenvelder, die deze zomer uit zijn contract liep bij Juventus, moet het alleen op details nog eens worden over een verbintenis. Volgens Romano probeert l'OM de deal binnen 48 uur af te ronden.

Eind juni kwam er een eind aan een vijfjarig huwelijk tussen Rabiot en Juventus. De Fransman had de club sinds juli 2019 in 212 officiële duels gediend. Rabiot was toe aan een sportieve uitdaging; om financiën ging het hem niet. Juventus deed de middenvelder namelijk een contractaanbieding van 7,5 miljoen euro per seizoen, vlak voor hij besloot te vertrekken.

Nu lijkt een terugkeer naar Rabiots geboorteland ophanden. Olympique Marseille, de huidige nummer twee van Frankrijk, is heel dicht bij het vastleggen van de 48-voudig international. Voor hoeveel seizoenen Rabiot gaat tekenen, is niet bekend. De transfer kan met recht een gevoelige genoemd worden.

Rabiot is namelijk een jeugdproduct van Paris Saint-Germain. Voor de huidig lijstaanvoerder van de Ligue 1 speelde hij tussen 2012 en 2019 liefst 227 officiële duels.

Een overstap naar Marseille betekent zo het versterken van een directe concurrent. De ploeg van Roberto De Zerbi staat met tien punten slechts twee punten los van PSG na vier speelronden.

Vorige zomer was Rabiot nog dicht bij een transfer naar Manchester United. Erik ten Hag wilde de centrale middenvelder graag verwelkomen, maar zag hem zijn periode in Turijn tóch met een extra jaar uitbreiden.

Ook deze zomer zou Rabiot in beeld zijn geweest op Old Trafford. Ten Hag gaf echter de voorkeur aan het vastleggen van Manuel Ugarte, die overkwam van PSG.