Fabrizio Romano komt met update over Ajax, Van den Boomen en Álvarez

Zondag, 28 mei 2023 om 09:45 • Guy Habets

Branco van den Boomen zal volgende week zijn medische keuring ondergaan, waarna hij een contract tot medio 2027 gaat ondertekenen bij Ajax. Volgens Fabrizio Romano staan de tests binnenkort al gepland en zal de middenvelder daarna gepresenteerd kunnen worden. Van den Boomen zou vier of vijf andere clubs hebben afgewezen om bij Ajax te kunnen tekenen.

Zaterdag werd door Romano onthuld dat Ajax rond was met Van den Boomen en dat de spelmaker van Toulouse de eerste zomeraanwinst van de 36-voudig landskampioen gaat worden. De Brabander, die eerder al in de jeugdopleiding van Ajax speelde, komt transfervrij over en gaat een contract voor vier seizoenen ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA. De transferexpert schrijft nu dat Van den Boomen 'vier of vijf' andere aanbiedingen afwees om in Amsterdam aan de slag te kunnen gaan. Volgende week wordt hij medisch getest.

Branco van den Boomen will undergo medical tests next week as new Ajax player on free transfer. He picked Ajax project over 4-5 proposals. ???? #Ajax



Edson Alvarez could leave the club soon as Borussia Dortmund will push to sign him in the next days. pic.twitter.com/QgIYg2s1Ar — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023

Het aantrekken van Van den Boomen valt gelijk met het naderende vertrek van Edson Álvarez, zo verwacht Romano. Naar verluidt gaat Borussia Dortmund er de komende dagen alles aan doen om de Mexicaanse controleur over te nemen en is een spoedig vertrek zeer waarschijnlijk. Eerder werd al geschreven dat Ajax een bedrag van dertig tot veertig miljoen euro kan gaan ontvangen voor Álvarez, die in de zomer van 2019 nog voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van Club América.

Van den Boomen lijkt geen directe opvolger van Álvarez, daar de voormalig middenvelder van onder meer FC Eindhoven en De Graafschap het moet hebben van zijn passing en overzicht en Álvarez juist zijn defensieve kwaliteiten aanspreekt. De komst van Van den Boomen heeft volgens de Telegraaf alles te maken met zijn cijfers en data, die zeer positief naar voren komen in het systeem van technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser is zeer geïnteresseerd in statistieken en wordt door de ochtendkrant al omgedoopt tot data-Duitser.