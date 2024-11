FA is onverbiddelijk en verzwaart straf Kudus na klap in het gezicht van Van de Ven

West Ham United-middenvelder Mohammed Kudus heeft zijn schorsing verhoogd zien worden van drie naar vijf duels, zo heeft de FA besloten. De Ghanees moet daarnaast een boete van 60.000 pond (72.000 euro) betalen.

Kudus verloor zijn zelfcontrole vorige maand tegen Tottenham Hotspur. Bij een kansloze 4-1 achterstand in de stadsderby deelde Kudus in de slotfase een klap uit in het gezicht van Micky van de Ven. Na het daaropvolgende opstootje deelde hij ook een tik uit in het gezicht van Pape Matar Sarr.

Arbiter Andrew Madley deelde de ex-Ajacied eerst een gele kaart uit, maar na het zien van de beelden kwam hij tot de conclusie dat een rode kaart de gepaste straf was.

Kudus miste door zijn rode kaart al de wedstrijden tegen Manchester United en Nottingham Forest. Kudus zal naast Everton-thuis nu ook de wedstrijden tegen Newcastle United (uit) en Arsenal (thuis) moeten missen.

Tevens zijn er financiële gevolgen voor West Ham United, dat een boete van 30.000 pond (36.000 euro) moet overmaken naar de Engelse voetbalbond. “De club heeft er niet voor gezorgd dat hun spelers zich niet op een ongepaste en/of provocerende en/of gewelddadige manier gedroegen rond de 82e minuut", is de onderbouwing van de FA.

West Ham stelt 'teleurgesteld' te zijn over de uitkomst van het onderzoek, maar 'de club respecteert het proces dat is doorlopen'. West Ham geeft aan verder niet in te zullen gaan op de kwestie.

De verzwaarde schorsing is een nieuwe klap in het gezicht voor West Ham, dat het moeilijk heeft. Ondanks de recente knappe overwinning op Manchester United (2-1) staat de ploeg van manager Julen Lopetegui slechts veertiende in de Premier League, op zes punten van het als achttiende geplaatste Ipswich Town.