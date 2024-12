Excelsior verspeelt in slotfase kostbare punten en dreigt koppositie kwijt te raken aan FC Volendam

Excelsior heeft zaterdag kostbare punten verspeeld in de Keuken Kampioen Divisie. De Kralingers kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij VVV-Venlo. Dat betekent dat Excelsior zondag de koppositie kwijt kan raken, als FC Volendam thuis wint van De Graafschap.

In de eerste helft werden beide ploegen één keer echt gevaarlijk. Eerst bracht VVV-doelman Delano van Crooij prima redding op een schot van Lance Duijvestijn, even later had ook Excelsior-keeper Calvin Raatsie een antwoord op een schot van Max de Waal.

Vlak na rust zette Lennard Hartjes Excelsior op een 0-1 voorsprong, na een mooi passje van Duijvestijn. Het was vervolgens aan Van Crooij, die redde op een vrije trap van Derensili Sanches Fernandes, te danken dat het niet 0-2 werd.

In de slotfase ging VVV op jacht naar de gelijkmaker. Raatsie had nog een antwoord op een schot van Simon Janssen, maar diezelfde linksback stond vlak voor tijd wel aan de basis van de 1-1 met een lage voorzet op Lasse Wehmeyer.

Zo heeft koploper Excelsior nog maar twee punten meer dan Volendam, dat zondag dus nog in actie komt. VVV staat ondertussen teleurstellend achttiende.