Excelsior boekt in extremis knappe derbyoverwinning en klimt naar vijfde plek

Zondag, 1 oktober 2023 om 16:28 • Lars Capiau • Laatste update: 17:06

Excelsior heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt in de Eredivisie. Het won de Rotterdamse derby in de absolute slotfase met 2-1 van Sparta Rotterdam. De Spartanen kwamen in het tweede bedrijf op voorsprong door een doelpunt van Jonathan de Guzmán, maar Excelsior knokte zich knap terug en sleepte door doelpunten van Arthur Zagré en Troy Parrott in de 95ste minuut een verdiende overwinning uit het vuur. Door de overwinning stijgt Excelsior naar de vijfde plek, waar Sparta daalt naar de zesde stek.

Marinus Dijkhuizen bleef na de knappe 0-3 overwinning in Heerenveen vasthouden aan dezelfde elf basisspelers. Collega-trainer Jeroen Rijsdijk moest wel een verandering doorvoeren. Koki Saito was er niet bij en werd vervangen door Agustin Anello, waar doelpuntenmaker tegen Vitesse (1-0) Arno Verschueren werd vervangen door Charles-Andreas Brym.

Een gebroederlijke minuut stilte onder toeziend oog van de burgemeester van Rotterdam ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2023

Voorafgaand aan het duel vond een indrukwekkende gebroederlijke minuut stilte plaats, ter nagedachtenis aan de drie slachtoffers van de twee schietpartijen in Rotterdam afgelopen donderdag. In het eerste, weinig boeiende bedrijf van de Rotterdamse derby was Excelsior de bovenliggende partij. Stijn van Gassel moest nog een bal over zijn lat tikken, maar daarna had Excelsior enkele mogelijkheden op het openingsdoelpunt. Zo poogde Nikolas Agrafiotis na een lage voorzet de bal achter zijn standbeen langs in het doel te prikken, maar zijn inzet rolde naast het doel van Nick Olij.

In de tweede helft leken de kaarten iets anders geschud. Sparta kwam sterk uit de kleedkamer en werd daarvoor beloond met een doelpunt. Een fraaie, diepe voorzet van Djevencio van der Kust werd bij de tweede paal binnengelopen door De Guzmán: 0-1. Opgeschrikt door de tegentreffer richtte de ploeg van Dijkhuizen zich weer op. Na ruim zeventig minuten spelen kreeg de ploeg waar het recht op had.

Zagré zette zelf een aanval op en ging een korte combinatie aan met Agrafiotis, versnelde met een fraaie schijnbeweging langs de Spartaanse defensie en schoot het leer hard via de onderkant van de lat binnen: 1-1. In de absolute slotfase, minuut negentig plus vijf, werd het nog mooier voor de thuisploeg. Redouan El Yaakoubi vond de compleet vrijstaande Parrott, die net als in het duel met sc Heerenveen het net liet bollen: 2-1.