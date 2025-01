Excelsior bereikt akkoord over Cedric Hatenboer: volgende bestemming is bekend

Cedric Hatenboer (19) gaat Excelsior inruilen voor Anderlecht, zo melden het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf dinsdagochtend. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie neemt genoegen met een nieuw bod op de controlerende middenvelder.

Journalist Rik Elfrink schrijft dinsdag dat Anderlecht het meeste geld over heeft voor Hatenboer. “De Belgen hadden al anderhalf miljoen voor hem geboden en zondag werd duidelijk dat ze dat bod op maandag zouden verhogen. Excelsior neemt daar genoegen mee.”

“Hatenboer zelf is naar verluidt gevoelig voor al het werk dat de club uit Brussel al heeft gedaan en lijkt daarmee de belangstelling van andere clubs terzijde te schuiven”, aldus Elfrink.

De clubwatcher van PSV somt de geïnteresseerde clubs op. “Ook FC Twente, Feyenoord en op het laatste moment Ajax zouden interesse hebben getoond. PSV ging ook voor hem, maar afgelopen weekend sijpelde al door dat Hatenboer zelf het avontuur bij Anderlecht wel ziet zitten.”

Het lijkt erop dat Hatenboer het seizoen afmaakt bij Excelsior. De Kralingers kunnen de rechtspoot goed gebruiken in de strijd om promotie. In het Van Donge & De Roo Stadion lag Hatenboer nog tot medio 2026 vast, met de optie voor een extra jaar.

Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf heeft meer financiële details. “PSV heeft volgens bronnen rond de Rotterdamse club een bod van 1,8 miljoen euro gedaan, maar Anderlecht zou daar overheen zijn gegaan met een bod, dat volgens Belgische bronnen door Excelsior geaccepteerd zal worden.”

Hatenboer debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Excelsior. Na 17 officiële wedstrijden gaat de Rotterdammer zijn club miljoenen opleveren. Hatenboer was naar verluidt ook in beeld bij Bologna, Olympique Marseille en Royal Antwerp.